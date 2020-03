VIRAL: Papá organiza fiesta para celebrar cambio de su hijo transexual

Con cerveza, chocolate y pastelillos, Dave organizó un gran festejo para los amigos de su hijo de 16 años, quien llevaba 12 meses en tratamiento de testosterona para completar su transición.

El hombre comentó que cuando su 'hija' le había confesado que quería cambiar de sexo, lo único que pudo hacer fue apoyarlo.

En su cuenta de Twitter, el padre se convirtió en un embajador de la comunidad LGBTQ+ donde comparte fotografías, casos y momentos de orgullo que vive con su hijo.

And at the end of the evening we decorated cupcakes and I finally got a photo with him, and our Trans-cakes. pic.twitter.com/jV7rlb82wx

Well the kids are upstairs now and time to start supper. Tacos!!!



And maybe a small food crime happened.





And yes chocolate spilt down my shirt. Liquid chocolate is messy. pic.twitter.com/beD4lxtfOj