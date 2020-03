Abren procedimientos por alza en precios tras casos de COVID-19

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que abrió ocho procedimientos, uno de ellos en contra de Wal-Mart, por acopio y aumento de precios injustificados en productos como cubrebocas, luego de que registraron los primeros casos de coronavirus en el país.

Durante la conferencia de prensa mañanera, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador Ricardo Sheffield llamó a los consumidores a no crear una demanda innecesaria de productos, y advirtió que no hay razón para que se aumenten los precios.

"En el 2009 hubo caso en Wal-Mart, y lo empezamos a monitorear desde hace un mes. Y efectivamente, ha habido un acopio desmedido de cubre bocas de esta empresa, y ha aumentado el precio, porque lo venimos midiendo semana con semana, en ciertos negocios que pretenden especular".

Informó que desde la semana pasada iniciaron requerimientos de información a ocho proveedores de los más importantes, porque sí se pasan de rosca van a aplicar la ley.

"No los ocho representan un problema real en el mercado, es una medida preventiva, el único que tenemos un poquito más avanzado, es el de Wal-Mart".

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, insistió en que los cubrebocas convencionales no sirven para protegernos y no disminuye el riesgo del COVID-19.

Aseguro que además de la epidemias por agentes infecciosos se debe considerar que el miedo se difunde forma epidémica que se contagia de personas a personas o por los medios de comunicación que genera reacciones de pánico que no tienen que ver con lo que realmente sirve.

"Estos cubrebocas sencillos, clásicos, que se pueden adquirir en la tienda no sirven para protegernos. Si yo me pongo un cubrebocas convencional no me disminuye el riesgo de adquirir no solo coronavirus, sino influenza, catarro común, neumovirus… no hay evidencia científica que demuestre que realmente sirve", dijo.