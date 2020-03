Consultorio Deportivo

Después del importante esfuerzo físico que representa el maratón, del cual espero hay usted tomado parte como corredor o como espectador es muy importante para los participantes tener en cuenta el tiempo y las medidas necesarias para la recuperación y atención de las molestias y lesiones surgidas durante o después de la prueba.

Les comento a continuación de algunos aspectos importantes de la recuperación, ya que es oportuno mencionar que la carrera no termina al cruzar la meta, es importante mencionar que se deben cubrir varios aspectos básicos para la reparación de las modificaciones físicas y de las reservas posteriores al esfuerzo, por lo que no debemos pasar por alto el continuar con una hidratación adecuada después de la prueba y durante la semana mantener una alimentación balanceada respetando las proporciones de carbohidratos, lípidos y proteínas, sin aumentar el consumo de uno sobre otro, sobre todo de los dos últimos, como respuesta normal después de un tiempo de restricciones es lógico querer consentirse con algunos alimentos que evitamos durante la fase de preparación, situación en la que debemos tener extremo cuidado ya que se pueden llegar a tener consecuencias no deseables, por este motivo es pertinente respetar las proporciones de los macronutrientes esenciales mencionados líneas arriba; otro aspecto a considerar es el masaje, el cual es adecuado en los días posteriores a la prueba, las molestias que se presentan en el desarrollo de la carrera y que persisten por más de tres días deberán ser atendidas, evitando que lleguen a la cronicidad, por lo que se recomienda consultar a su médico.

Es necesario respetar los tiempos de recuperación ante una nueva prueba, es pertinente desde inicio de año planificar las carreras en la que se habrá de participar en el año, la carga y tiempo de preparación que requiere cada una e insisto el tiempo adecuado entre una y otra, tomando en cuenta un periodo de cuatro semanas de recuperación más el tiempo que requiere prepararse para una nueva prueba que en promedio es de 12 semanas más, atienda cualquier molestia por sencilla que parezca y asesórese con su entrenador en la preparación para una nueva prueba ¡felicidades por su esfuerzo y hasta la próxima!