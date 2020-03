Para Empezar

El “haiga sido como haiga sido” existe en el futbol y el Santos de Almada en casa lo está comprobando. Poco queda de la Tolvanera Albiverde que atropellaba a sus rivales en su propio terreno y resolvía pronto los pleitos, ¿qué pasa? A veces siento que le exigimos demasiado a un plantel que está muy lejos a ser uno de lujo, sin embargo, si ya se fue líder con prácticamente la misma gente, es normal que el nivel de exigencia sea ese, estar entre los primeros.

Vayamos por orden, yo pedía a un Santos pragmático, con varias caras para ganar y pues aunque no me guste el Santos de hoy, debo reconocer que Guillermo Almada le ha sabido mover para seguir sacando resultados. Mi temor y creo que el de buena parte de la afición es que la cara del torneo pasado ya casi no se ve y este nuevo rostro de su equipo luce más bien endeble.

A la afición Lagunera ya no se le contenta con buenos torneos y malas liguillas o solamente con grandes partidos, ya maduraron y dejaron atrás el “ganar al América viste”, al “vencer a Chivas siempre es importante”, no, aquí ya eso no vale, aquí valen los títulos y más ahora con la presión del buen momento del futbol de Monterrey en donde juegan sus acérrimos rivales.

Todo pinta para que Santos se meta a la Liguilla y peleé por el título, no creo sinceramente que pueda jugar peor y quedarse afuera. La mejor opción para la nación santista es que el equipo se acuerde del torneo pasado, llegue al cierre del certamen como máquina y Almada nos sorprenda demostrando que ya le encontró a la ecuación sabiendo ya jugar futbol mexicano para ser campeón y no solo líder del torneo regular.