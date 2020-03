Suman cinco casos de coronavirus en México; todos son importados

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana con su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, acompañado por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien presentó el reporte sobre el coronavirus en el país, confirmando que se tienen hasta el momento cinco casos en territorio nacional.

Entre estos, se encuentra el de Torreón, Coahuila y el de Chiapas, descubierto este último por la red de contactos de la paciente contagiada en la ciudad lagunera, ya que ambas estuvieron en Italia.

Además, según el funcionario, se ha detectado un portador asintomático que se está analizando.

López-Gatell señaló que todos los casos son importados y aclaró que hasta el momento no se ha dado una transmisión propiamente en el país.

Cuestionado sobre el impacto que el nuevo coronavirus pueda tener financieramente, el presidente López Obrador afirmó que la economía mexicana ha resistido, al igual que el peso, aunque reconoció que sí ha habido una depreciación.

"Estoy seguro que esto se va a tranquilizar, se va a normalizar, cada vez están más tranquilos los mercados, en cuanto a México está bien nuestra economía, tenemos finanzas sanas", confió el mandatario nacional.

Retomando la palabra, el subsecretario López-Gatell señaló que se busca mantener el escenario de que en el país solo se registren casos importados, lo cual, dijo, puede cambiar en 40 o 50 días si no se toman las medidas necesarias.

Asimismo, reiteró que la enfermedad conocida científicamente como COVID-19 aún no significa establecer escenarios de emergencia en México.

"No hay evidencia que sugiera que esta sea una emergencia nacional. No deja de ser una epidemia, pero no representa una amenaza", aseguró.

Además, López-Gatell dijo sobre el coronavirus que hay que tomar en cuenta dos epidemias dentro de las enfermedades infecciosas: la propia epidemia del COVID-19 y la otra, que es la del miedo.