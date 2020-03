'Eso del virus es pura babosada... pero bajó las ventas'

Para Adolfo, comerciante de 26 años de edad, el coronavirus o COVID-19 es "pura babosada" puesto que considera que no es letal. Sin embargo, reconoció, al vender alimentos y botanas al aire libre y sin protección, le está afectando sus ventas.

Entrevistado en una jornada dominical en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, contó que han resentido los efectos del virus aunque no en su salud sino en su economía, puesto que sus ventas han bajado desde que se dio a conocer la importación de tres casos a México.

"Se han reducido un poquito las ventas por el coronavirus, algunas personas, muy pocas en realidad, llegan con su cubrebocas y no me compran que porque tengo las cosas al aire libre. Es una babosada para mí, pero bueno...", dice.

Adolfo, quien se dedica al negocio familiar de ofrecer dulces típicos a los turistas que visitan Chapultepec, contó que no cree que los cubrebocas funcionen puesto que las personas eventualmente se los tienen que retirar para comer o para respirar mejor, por lo que no le encuentra sentido a utilizarlos.

"No le doy mucha importancia al tema del coronavirus, no sé por qué pero se me hace igual como hace unos años con la influenza (AH1N1) y esa onda... Fue un tema muy amarillista".

Recordó que en 2009 las redes sociales no tenían el mismo auge que ahora, por lo que la información se transmitía a través de la televisión; en ese entonces, sus papás tuvieron que cerrar su puesto una semana al igual que el resto de sus compañeros comerciantes.

Indicó que las medidas de prevención que ha tomado incluyen mantener limpio su puesto. También aseguró que cuenta con gel antibacterial que ofrece a sus clientes, pero este no se encontraba a la vista.

"En 2009 no podíamos vender, no había nada de gente, nada, nada. Creo que ahora estamos más informados y por eso la gente no ha entrado en pánico. Es lo que les diría a las personas: que no entren en pánico".