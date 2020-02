'Despiden' a mesero por regalarle vaso de agua a niño indigente en restaurante

Por medio de redes sociales, un usuario realizó la denuncia contra un restaurante de Puebla, después de que supuestamente fuera despedido por obsequiarle un vaso de agua a un niño indigente.

Según comentó 'Bowseph Hdez Ortega', como se identifica en Facebook, había regresado a trabajar al establecimiento conocido como 'La casa de al lado', ubicado en Puebla de Zaragosa, donde laboraba como mesero. Sin embargo, a los pcoos días fue despedido por supuestas órdenes de su jefa tras regalarle agua al menor.

"Hace unos días había vuelto a 'trabajar' en una de las actividades que más me gustan y llenan, me sentía bien, feliz, sin embargo a los pocos días fui despedido por Ana Gabriela Marín la cual nunca dio la cara, el motivo: Regalarle un vaso de agua a un niño. No habló de darle una botella de agua, que contaminaría o que generaría un gran costo para el lugar, hablo de simple agua de garrafón", detalló Ortega.

La publicación en la que el joven expresa lo decepcionado que se siente del restaurante y sus encargados, ha conseguido generar hasta el momento más de mil 200 reacciones, siendo éstas en su mayoría negativas.