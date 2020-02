Nuestro Recomendado

Cuando uno escribe, sobrevive. Sobrevive al tiempo, a las ojeras, a las ideas confusas que se niegan a ser plasmadas, al miedo, al camino sin fin, a la soledad. Cuando uno escribe, sobrevive. Al hacerlo, algo cambia, dentro de nosotros. Una herida que se forma en cuestión de segundos y se aferra, incluso sin darnos cuenta. Y permanece, a pesar de los daños, las dolencias y las alegrías.

Cuando uno escribe, se enfrenta. Al pasado, a lo que está escondido, a lo que será, al presente. No siempre es sencillo ni buscado, pero sucede, porque al enfrentarse a la hoja en blanco, todo florece. Probablemente así fue el viaje de René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, al escribir René, canción que ha visto la luz hace algunas horas.

Residente es un cantante, compositor y productor puertorriqueño. Fundador de Calle 13, una de las bandas latinas de música urbana más importante de los últimos años, decidió comenzar su carrera en solitario en 2015, justo después de anunciar que la agrupación se tomaría un descanso. Con René, el cantautor decide presentar su “canción más importante”, como él la define.

“Una noche me sentía muy muy mal, no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami, me sentía mal y no sabía porqué. Quería tirarme del balcón y no sabía porqué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, explicó Residente al presentar la melodía.

El hecho de que la canción tenga su nombre real, da indicios de lo que será. Lejos quedó su personaje, para darle espacio al hombre detrás del micrófono, el que no es reconocido en la calle y no canta frente a miles de personas. El hombre que se siente solo, el que quiere huir y solamente encuentra entre versos y tinta una manera de escapar.

“Cuando caigo en depresión / mis problemas se los cuento a la ventana del avión / El estrés me tiene enfermo / hace diez años que no duermo”, narra Residente con una voz que parece cansada de fingir lo que no es. “Estoy triste y me río / el concierto está lleno pero yo estoy vacío”. René es un vislumbre a la vida de Residente, escrita desde el más sincero grito de auxilio; al viaje que es hacer palabras con aquello que nos aísla, y al viaje que es la vida en sí.