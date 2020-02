Y nuestros subagentes, disfrazados de militantes sin lealtad, nos informan que donde está el estira y afloja al por mayor es en el partido de la Cuarta Transformación en Coahuila. Y es que la disputa por las becas... Perdón, las candidaturas para las diputaciones locales ha desatado una lucha encarnizada entre los actores aspirantes a una curul en el Congreso, entre los cuales se encuentra el caso del regidor del Ayuntamiento de Torreón Ignacio Corona, quien aun cuando no tenía luz verde por parte de los jefazos morenistas se fue por la libre y pidió licencia para estar "disponible", pensando que de esa forma los presionaría y los comprometería para que en automático le dieran la bendición, misma que hasta el momento no le han otorgado, por lo que al edil ya le quedó claro que "no por mucho madrugar amanece más temprano".

Por otra parte, en el Municipio de Matamoros madrugaron al alcalde Horacio Piña, y es que el presidente municipal estaba seguro de que los dirigentes de su 'alma mater' le darían una candidatura que desde hace tiempo venía peleando insistentemente para acomodar a su papá o a su hermana Lili Piña, quien de inmediato levantó la mano, sin embargo, aseguran que no la obtendrá fácil, ya que se la tendrá que disputar con el eterno líder matamorense Contreras Pacheco, por lo que la hermana incómoda de don Horacio ya amenazó con que de no verse bendecida dejará al grupo morenista para irse a buscar la anhelada curul por otro partido si así fuera necesario. Pero por si esto fuera poco, donde habrá trifulca es en San Pedro, esto luego de que todo apunta a que el diputado federal Javier Borrego solicitará licencia como diputado federal para contender por una diputación local, sin embargo, no la tendrá fácil, pues los subagentes señalan que se enfrentará con su archienemigo, el exalcalde Jorge Abdala, quien también suspira por la curul en el Congreso local y con quien ha tenido varios desencuentros por el tema del agua de riego, por lo que ha de verse de qué lado masca la iguana en la batalla entre los morenistas, donde se están dando desde arañazos, desgreñadas y hasta piquete de ojos, y todo debido a que el partido morenista se encuentra sin pies ni cabeza y cada quien jala agua para su molino. Veremos.

***************

Y quien aprendió que "nadie es profeta en su tierra", o más claro, supo lo que significa el viejo refrán "del plato a la boca se cae la sopa", es el exregidor y exfuncionario Pepe Ganem; y es que luego de que el junior se cansara no solo de gritar a los cuatro vientos que el ya era uno de lo bendecidos con una de las candidaturas de las diputaciones locales por parte del casi extinto Revolucionario Institucional, quedó en "tremendo oso", pues, como recordará usted, estimado lector, el incipiente militante del tricolor ya hasta había subido a sus redes sociales su supuesto diseño y eslogan de campaña, sin embargo, todo parece indicar que al verde jovenzuelo le truncaron de tajo sus entusiastas ganas de participar para ganarse una beca... Perdón, silla en el Congreso estatal. Y es que, de acuerdo con nuestros subagentes, este personaje gris no pudo sostenerse en la guerra de princesos y finalmente sucumbió ante su rival, el berrinchudo Hugo Dávila, quien finalmente fue el palomeado para perder… Perdón, contender, por lo que ahora le tocará al de la dinastía Dávila demostrar si así como barrió con don Pepe y su padrino, el profe Mario Cepeda, lo hará en las urnas, mientras que al parecer el derrotado Pepe seguirá viviendo en el error y tendrá que aprender que en política la forma es fondo, y no un tipo de escuelita, pues si algo busca la ciudadanía hoy en día son actores que cuando menos muestren prudencia, mesura y seriedad, sobre todo en el vapuleado tricolor, que ciertamente adolece por cuadros con estas características, lo que quedó en evidencia con su lista de candidatos en la que dejaron en claro que es pan con lo mismo.

***************

Como si fuera caso de "Ripley" quedó la aparición del empresario que pasó a la fama como "el señor de las inyecciones", Víctor Alducín, quien acompañado nada más y nada menos que del famoso "señor de las ligas", René Bejarano, estuvieron de la mano en la presentación del nuevo partido político Nueva Esperanza, en Torreón. Nuestros subagentes, disfrazados de lideresa cazando partido, nos informan que la presentación desató todo tipo de comentarios; incluso no faltó quien dijo que don René encontró al prototipo de empresario que compra voluntades de la sociedad civil con su discurso, no sabiendo que don Víctor tiene fama y no muy buena, además de antecedentes, por lo que otros le recordaron que hace parte de esos empresarios a los que se les dificulta la paga de impuestos. Dicen que el empresario lagunero al parecer vio en Bejarano, un maestro en el difícil arte de esconder muy bien los billetes, y de paso ha de estar imaginando que se encontró un "lingote de oro" con el nuevo partido. Por lo pronto, así como ellos, se verá la pasarela de flamantes candidatos que buscarán a toda costa un hueso este o el próximo año. Benditas elecciones que dan para el acomodo de las distintas fuerzas políticas tanto en Morena como en los partidos paleros… Perdón, de nueva creación.

***************

Los bríos de por fin un "cambio" en tierras gomezpalatinas se vislumbraban con la llegada de la Cuarta Tranformación, pero a seis meses de ello, la anunciada obra pública que cambiaría la imagen y la infraestructura de la ciudad se ve más lejana que en otros tiempos. La Administración que encabeza la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, tiene problemas internos más importantes por resolver, como el nepotismo en la sagrada nómina, y tener un "gobierno alterno" que exhiben algunos funcionarios públicos que sirven y se sirven con la cuchara grande en el edificio de la Madero en la hermana "República". En lugar de sentarse a analizar los problemas de los que adolece la sociedad de manera seria, el vicealcalde Omar Castañeda mejor se ha dedicado a asegurar a más de 25 familiares en la nómina, y hace hasta lo imposible por seguir "aprovechando" la oportunidad, léase con sarcasmo, de servir en un cargo público, para beneficiar al máximo a familiares. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, aseguran que una de las últimas maniobras de don Omar fue la transferencia de algunos parientes a la nómina de Sideapa para que no aparezcan en la de Presidencia. Mientras, a seis meses de transcurrida la administración "del cambio", la sociedad gomezpalatina sigue en las mismas. Sin embargo, de donde ya le empezaron a mostrar los dientes a la alcaldesa de Gómez Palacio fue de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Durango, donde le abrieron una carpeta de investigación a ella y a sus funcionaros por el tema del nepotismo. La alcaldesa bateó el tema de manera muy práctica aludiendo a que es una venganza por la denuncia que hizo su Gobierno por las presuntas irregularidades financieras detectadas en la anterior administración municipal. Entre que son peras o son manzanas, urge que doña Marina atienda y resuelva primero el problema intestinal provocado por algunos de sus directivos, y luego proceda a demostrar la tan anunciada nueva forma de gorbernar.

***************

La reunión de Seguridad de la Zona Noreste de la Conago realizada en Tamaulipas ayer se volvió más una cátedra para los funcionarios federales y para el "góber" Silvano Aureoles que el propósito de la misma, que era mostrar indicadores y estrategias. Y es que, mi estimado lector, los gobernadores del norte que encabezan dichas reuniones periódicamente, con tantos traviesos con los que deben lidiar a diario, tienen "colmillo" en temas de seguridad, por lo que los invitados se quedaron asombrados de cómo el "góber" de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", y Miguel Riquelme, de Coahuila, llevaron la batuta del evento. Para aligerar un poco este tipo de encuentros hasta panecillos gourmet les dieron; y quien casi no alcanza a salir en la foto fue el mandamás de Michoacán, quien llegó una hora tarde. Del Gobierno de la "4T" solo acudió el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, ya que los demás pareciera le hicieron el "fuchi". Y al viejo estilo, cada vez que los fiscales mostraban la incidencia delictiva, los demás asistentes les aplaudían, mientras que los tres gobernadores no más se quedaban viendo. Estos chilangos rancheros… Al final terminaron siendo no los tres, sino los cuatro huastecos.