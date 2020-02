Por definir, vinculación a proceso de exdirigente

Luego de que Edgar (N), exdirigente del Partido Joven, fuera imputado por el delito de fraude y despojo, la Fiscalía General del Estado (FGE), continuará el día de hoy con el caso, donde el juez de control definirá si se vinculará o no a proceso, así como si permanecerá en el penal de Saltillo, mientras se desarrolle el proceso penal en su contra.

El día de hoy se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal en Saltillo a las nueve y media de la mañana.

Será en esta audiencia que la defensa del imputado podría buscar aún el cambio de la medida cautelar de la prisión preventiva.

Fue la semana pasada que se llevó a cabo la audiencia inicial, en donde la juez de control hizo la imputación por delitos cometidos hace tres años.

Los daños argumentados en la carpeta de investigación por el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), ascendieron a ocho millones de pesos.

Los delitos de fraude y despojo, no se encuentran determinados como graves dentro del Catálogo de Procedimientos Penales, no obstante, debido a que el ahora imputado no respondió a varias de las notificaciones de sus acusaciones, además de falsear domicilios, podría perder el beneficio de acceder a un proceso en libertad. Será en esta audiencia que podría determinarse si la extensión de la medida cautelar se mantendrá.

Edgar está acusado junto con un grupo de al menos 20 personas, de haber violado el predio La Pasta, del Grupo Inmobiliario La Jirafa, ubicado en ejido La Minita de Saltillo, donde realizaron asentamientos de forma ilegal.

Por el momento, Edgar se encuentra en el área de indiciados del penal varonil de Saltillo