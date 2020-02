Diputados plantean fondo financiero para enfrentar coronavirus

La Cámara de Diputados prepara un exhorto al gobierno federal para crear un fondo especial para enfrentar al coronavirus, reserva que, estimó la diputada Miroslava Sánchez Galván, presidenta de la Comisión de Salud, podría ser de hasta 4 mil millones de pesos.

La cantidad la tendrá que determinar la Secretaría de Hacienda, pero sí se prepara "un punto de acuerdo para exhortar a que se tomen todas las medidas necesarias y haya un fondo especial para que eso se atienda. Hay que hacer lo que hay que hacer".

La diputada de Morena expuso que los recursos deberán de salir del que antes era fondo de gastos catastróficos del Fondo de Salud para el bienestar, que es donde están los recursos para atender contingencias, emergencias y problemas de salud y que en total es de 40 mil millones de pesos.

En entrevista, la legisladora consideró que el monto deberá "ser alto" para estar en condiciones de enfrentar la problemática que, dado que el coronavirus "es una enfermedad viral, no hay cura, no hay vacuna, hay que seguir el protocolo" para atender cada caso.

Con eso no quiere decir que no se vaya a tener un problema, "pero si no lo haces la cosa es catastrófica".

Sánchez indicó que la propuesta de punto de acuerdo aún se trabaja para que sea avalada por el pleno a la brevedad.