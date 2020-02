MC pide a Senado pronunciarse contra Ackerman como evaluador

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Dante Delgado Rannauro, emplazó al pleno de la Cámara Alta a pronunciarse en contra de la designación de John Ackerman, que fue propuesto por la CNDH, como filtro en la selección de candidatos a consejeros del INE.

Ackerman es miembro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y fue designado por la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para integrarse al Comité Técnico de Evaluación.

"No reúne los requisitos de idoneidad para desempeñar esa función; no tiene calidad política y ética para un cargo en el cual no es imparcial", subrayó Delgado.

A su vez, el senador del PAN, Damián Zepeda Vidales, dijo en el pleno que "es inmoral" designar en esa misión a "un fanático de Morena".

Mientras que el senador de Morena, Martí Batres Guadarrama, aseguró que Ackerman es muy reconocido en el mundo académico y "puede ayudar mucho a la integración de los próximos consejeros del INE".

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, en la conducción de la asamblea, señaló a quienes discutieron que sus inquietudes pudieran ser abordadas en los puntos de la Agenda Política, más adelante, si así lo acuerdan los grupos parlamentarios.