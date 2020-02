VIDEO: Niña de 5 años evita el secuestro de su hermana menor

Gracias al rápido actuar de una pequeña de 5 años, ésta consiguió evitar que su hermana menor fuera secuestrada por un sujeto que tenía sometida a su madre, en las calles de Colombia.

Según recoge el portal de Noticias Caracol, los hechos se presentaron recientemente en la ciudad de Bogotá, mientras la mujer caminaba en compañía de sus hijas, momento en el que fue interceptada por un sujeto que la amenazó tapándole la boca y exigiéndole que le entregara a la menor de 3 años.

Ante lo sucedido y al ver a su madre y hermana en peligro, la pequeña de 5 años aprovechó un momento de distracción del sujeto para correr y pedir ayuda a vecinos de la zona, quienes de inmediato acudieron para socorrer a las mujeres.

"Venía camino a entregar a mis hijas a la casa paterna, las dos niñas iban de mi mano cuando de repente un tipo en bicicleta me intercepta por detrás, me tapa la boca y me dice al oído que le entregue a la niña", detalló la mujer a Noticias Caracol.

La intervención de los vecinos facilitó la captura del sospechoso quien fue llevado a las autoridades. Sin embargo, el sujeto alegó padecer de una enfermedad mental intentando justificar sus acciones. Situación que será canalizada en los próximos días.

Como consecuencia de la agresión, la mujer y la niña recibieron algunas lesiones menores, además de problemas de estrés que según alega la señora, han afectado a sus hijas quienes no quieren salir a la calle tras lo sucedido.