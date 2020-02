Gimnasta sorprende con salto nunca antes realizado por una mujer

Simone Biles, de 22 años sorprendió al público en la red al compartir un video de una de sus prácticas donde se le ve realizar la peligrosa acrobacia, identificada en la red como 'Yurchenko pike vault' doble.

Al parecer dicho movimiento está siendo preparado por la gimnasta para ejecutarlo en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Cabe destacar que Biles es una aclamada gimnasta considerada como una de las mejores de la historia, pues cuenta con más de 20 títulos, entre ellos 4 medallas de oro olímpicas. Recoge RT.

