El desembarque de pasajeros del crucero Meravigilia, en el muelle de Punta Langosta de Cozumel, se definirá en las próximas horas, indicó el alcalde de la isla, Pedro Joaquín Delbouis.

El edil informó que el personal de sanidad internacional se encuentra a bordo del buque, al igual que personal de Riesgos Epidemiológicos para validar el diagnóstico de influenza tipo A, que presenta uno de los pasajeros.

"Una vez que ese protocolo se cumpla y tengamos noticias al respecto se procederá a tomar una decisión sobre permitir que haya un desembarque o no de este crucero MCS Meravigilia.

"Lo que quiero que quede claro es que, hasta el momento, no tenemos ninguna confirmación de un caso de coronavirus. No lo tenemos en la isla de Cozumel, no lo tenemos en todo Quintana Roo", enfatizó.

Joaquin Delbouis indicó que si los análisis de laboratorio y certificaciones de sanidad confirman que no existen riesgos con el desembarque, no se tendría ningún argumento para impedir que las y los pasajeros desciendan de la embarcación.

A las 13:40 horas de hoy jueves, las titulares de las Secretarías de Turismo y Salud, Marisol Vanegas y Alejandra Aguirre, acompañadas por el coordinador de asesores del gobierno de Quintana Roo, Felipe Ornelas, arribaron a la isla para ofrecer una conferencia de prensa, a fin de brindar un reporte sobre la situación.