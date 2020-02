VIRAL: Mujer 'olvida' a sus hijos al llevarlos a la escuela

Las imágenes que han sido reproducidas más de 4 millones de veces en Twitter, muestran a la protagonista del clip adentro de un vehículo mientras se ríe al comentar que 'sin darse cuenta' olvidó a sus hijos en la casa.

"¡No están en el auto, he manejado hasta la escuela sin los chicos! ¡Llevé a los chicos a la escuela, pero ni siquiera están en el auto! Tendré que regresar y recogerlos. No lo puedo creer, dejé a los chicos en casa. Parece que hoy estoy medio dormida", expresa la mujer entre risas mientras muestra los asientos traseros del carro vacíos.

She rlly drove her kids to school but her kids weren’t in the car i can’t stop laughing pic.twitter.com/cgOgJuTajR