Tras audiencia, García Luna regresa a prisión de EUA

Esto, lo reveló el periodista Alan Feuer de The New York Times en su cuenta personal.

El abogado del exfuncionario, César de Castro, presentará una nueva oferta. Mientras el gobierno estadounidense dice que no es suficiente y rechaza su libertad.

De Castro cuestionó la premisa principal del gobierno de Estados Unidos sobre que el extitular de Seguridad no debería salir libre porque funcionarios mexicanos tienen "un incentivo" de ayudarlo escapar del país, dado nadie del lado mexicano se ha ofrecido a ayudarlo y en su lugar se han distanciado de él.

Por ahora, la defensa de García Luna buscará a otras personas para que firmen la fianza o que las mismas se comprometan a ello.

Las autoridades podrán cuestionar a tales sujetos para asegurarse que son "buenos" candidatos.

Durante la madrugada de este jueves, el gobierno de Estados Unidos rebatió los argumentos del exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna para salir en libertad bajo fianza mientras espera juicio en Estados Unidos por tres delitos de narcotráfico y uno de falsedad de declaración, asegurando que hay riesgo de fuga, que sigue teniendo "lazos significativos" con el Cártel de Sinaloa y que el valor de sus bienes inmuebles, adquiridos a través de empresas fantasma e intermediarios, es muy superior a lo que declaró.

Hoy el magistrado estadounidense Robert M. Levy, tenía que decidir si accedía o no a la petición de libertad bajo fianza propuesta por el abogado de oficio de García Luna, César de Castro, de un millón de dólares y supervisión de movimiento mientras inicia un juicio que podría sentenciarlo a entre diez años de cárcel y cadena perpetua.

