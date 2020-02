Modelo que se tatuó los ojos podría quedar ciega

Aleksandra Sadowska, una modelo de 25 años, ya ha perdido la vista en su ojo derecho y está perdiendo rápidamente su capacidad de ver por el izquierdo debido a un tatuaje de ojos mal realizado.

La modelo, que se hizo el tatuaje en Varsovia, Polonia, quería parecerse a su artista de rap favorito, Popek, que se ha realizado un procedimiento similar.

El blanco de sus ojos fue teñido de negro y ahora el artista de tatuajes responsable por el trabajo para Aleksandra está siendo demandado y podría ir hasta tres años a la cárcel por procedimiento fraudulento, detalla el diario Mirror.

Ella añade que inicialmente le dijeron que el dolor que sentía era normal y le recetaron analgésicos, pero pronto se dieron cuenta que estaba perdiendo la vista y no había forma de repararlo.

"El daño es demasiado profundo y extenso. Me temo que estaré completamente ciega […] No me encerraré en el sótano y me deprimiré”, recalca.

También afirma que la tinta utilizada solo era adecuada para usarse en la piel. "Hay pruebas claras de que el artista del tatuaje no sabía cómo realizar un procedimiento tan delicado", declaran sus abogados. La demanda exige 300 mil libras, 7millones y medio de pesos, por un tatuaje fallido, realizado en 2016.