Arrollan a ciclista en CDMX; investigan si habría muerto por disparo

Conforme avanzaron las investigaciones, se dio a conocer que la tragedia no terminó ahí.

Un militar que viajaba en la parte trasera del camión fue el responsable de la muerte del ciclista de nombre Rubén, de 19 años, ya que según lo narrado ante el Ministerio Publico, luego de pasar un tope, su arma de cargo se le cayó y se disparó de manera accidental; esa bala se incrustó en el pecho del ciclista, quien perdió el control y luego, terminó metiéndose en el trayecto del camión militar.

Por ese hecho, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), detuvieron a dos militares y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX), donde aún se analiza la posibilidad de entregar a los elementos castrenses a la Justicia Militar, quienes de inmediato solicitó atraer el caso, para que los responsables sean sancionados bajo sus normas.

Según la narrativa de hechos, luego del atropellamiento, lo militares fueron alcanzados por elementos de la SSC-CDMX, el conductor del camión se entregó y dijo que nunca vio al ciclista al que le pasó por encima, sin embargo, al practicarle la necropsia de ley al cadáver se le apreció un orificio de bala en el pecho, lo que despertó sospecha a los agentes investigadores.

Con esa información, cuestionaron al chofer del camión y éste dijo que viajaba con cuatro personas más en la parte trasera. Al hacerles el interrogatorio, uno de ellos confesó que su arma se le cayó y se disparó, pero que no se dio cuenta que la bala perdida impactó contra el ciclista.

Ahora, especialistas de la FGJ-CDMX buscan determinar la causa de muerte del ciclista, es decir; si en primera instancia murió por la bala perdida o por el atropellamiento, mientras tanto, los dos militares -el chofer de la unidad y a quien se le disparó el arma de cargo- están bajo investigación.

Today a cyclist was run over by an army truck in Mexico City. Moments later the police released a statement indicating that this death was caused by a gunshot wound. Please watch this video. Does the gunshot version convince you? pic.twitter.com/lw0BCKxi88