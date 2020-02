Nuestro Recomendado

Los seres humanos repetimos una y otra vez ciertas reglas, patrones de conductas, normas, en cada una de nuestras relaciones sentimentales bajo la justificación de la búsqueda del amor. De esa premisa parte la cantante chilena Mon Laferte para la creación de su último material discográfico, Norma. Aludiendo a su primer nombre, el cual no le agrada, y a la aceptación de dichas normas que se desarrollan en una relación de pareja, la también compositora buscó crear un disco conceptual que narrara las distintas etapas por las que pasa una unión amorosa. Ella lo explicaba así: “es un disco conceptual, en el que hablo de las situaciones en la pareja. El amor sigue los mismos patrones: si sabes que algo no funcionó, ¿por qué caer en lo mismo?”. Norma fue publicado el 9 de noviembre de 2018. Con la participación de 13 músicos, Laferte logró crear un ambiente en el que la historia contada a través de su voz invade todo alrededor, de manera sutil pero sin dejar ningún rincón vacío. Mucho ayudó la manera en la que fue grabado, en una sola toma y con múltiples oportunidades de error. “El disco lo grabamos en una toma así que suena a viejito, porque no lo editamos, tocamos y así se quedó, también suena a eso. Hoy la música está muy comprimida y muy editada y tiene una calidad, y lo que quise hacer con el disco fue al revés, no comprimido, no editado, sí ha sido difícil, el álbum, pero me encanta tomar riesgos, aventarme a los leones”, comentó en alguna entrevista. La armonía de los instrumentos sonando en simultáneo, sumado a la potencia de su voz y la crudeza de su lírica, trae como consecuencia un trabajo que da la oportunidad de ser escuchado en solitario, acompañado, con el alma contenta o el corazón roto. Norma deja tras de sí cuestiones interesantes: que el amor cambia, emigra, se encuentra, se evade, y que Laferte no dudó en olvidar los parámetros en los que había sido encasillada para ahondar en una propuesta musical más sincera y madura. El disco se sumerge en el folclore, trompetas, percusiones, mambo y salsa para narrar sus secretos. Con Norma se puede bailar, abrazar, llorar, y hasta huir. Laferte se apropia de su propia historia sentimental para convertirla en la de todos, porque el amor, al final de cuentas, sigue las mismas normas.