Pide queso extra y llama una ‘monstruosidad’ a lo que le dieron

"LOL, qué demonios" y "Más fotos de esta monstruosidad. Pedí queso crema extra ya que generalmente solo lo aplican como mantequilla, pero esto es claramente un caso de agresividad pasiva. ¿Cómo puedo comer esto?”, fueron algunos de sus tuits, adjuntos a imágenes de la comida de McDonald’s, rellena excesivamente del ingrediente extra que pidió, recoge Yahoo Lifestyle.

Añade que no se lo comió y que regresó al siguiente día por otro pedido, que contenía menos queso crema, aunque aún demasiado a su parecer.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y varios dijeron que tanto ingrediente extra parecía una burla, aunque otros usuarios afirmaron que para ellos, no existe tal cosa como ‘demasiado queso crema’.

