'No podemos discriminar', dice AMLO sobre arribo de crucero a Cozumel

Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se ha permitido el arribo de un crucero con sospechas iniciales de coronavirus al muelle Punta Langosta de Cozumel.

Recordó que anteriormente se les había negado el arribo en dos puertos, e indicó que el Gobierno federal ordenó una inspección para verificar que se cumplan las normas sanitarias y permitir así su llegada a territorio nacional.

"No podemos discriminar, rechazar a quienes vienen a México. Nada más cuidar la cuestión sanitaria", dijo el presidente, informando que "se aplica un protocolo de revisión", pero reiteró que no se puede negar su arribo.

El presidente agregó que en caso de contar con la sospecha del COVID-19, se atenderá de inmediato.

Sin embargo, dijo tener "información de que no existe la posibilidad (...) No hay ninguna persona afectada. Hay una actitud de rechazo y no podemos permitir eso".

Finalmente, pidió "no adelantarse a los hechos" e insistió en que no se tiene información de la presencia del también conocido como coronavirus de Wuhan entre los pasajeros del crucero.