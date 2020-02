Homenaje por aniversario

SEGUNDA PARTE

En 1909 ingresa al servicio diplomático como segundo secretario de la Delegación en Washington. De 1910 a 1911 fue diputado electo por el estado de Coahuila y el 22 de julio de ese mismo año quedó acreditado como Ministro de México ante las cortes de Bélgica y de Holanda.

En octubre de 1916 se trasladó a Madrid, España en donde transcurrió el resto de su vida, ahí lleva a cabo su obra más importante, dedicándose a las investigaciones del pasado y del presente americano. Por su fecunda obra histórica fue honrado por diferentes academias e instituciones culturales de primerísimo orden, así como el rey de España, obteniendo títulos honoríficos y condecoraciones en los grados más altos que se rinden a los intelectuales.

Dentro de las obras publicadas en aquel país, La obra de España en América, Historia de la América española, La conquista de las rutas oceánicas, La huella de los conquistadores Hernán Cortes y la Epopeya de Anáhuac, Rosas y Thiers, La diplomacia europea en Río de la Plata, El pensamiento político de Alberdi, El general sucre, Bolívar y Washington, Un paralelo imposible, y muchas más.

Fue en Madrid, el día 30 de julio de 1942, fecha en que don Carlos Pereyra fallece a la edad de 71 años, siendo inhumado en aquella cuidad. Seis años más tarde sus restos son trasladados a este país y reinhumados en la Rotonda de Coahuilenses Distinguidos en su ciudad natal.

Carlos Pereyra quedó catalogado como uno de los grandes historiadores mexicanos que merece un lugar preferente al lado de Orozco y Berra, Justo Sierra, Ignacio M. Altamirano y otros más; con sus escritos contribuyo al esclarecimiento de problemas americanos y universales.

En 1948 la Editorial Águila publica un importante libro: Carlos Pereyra y su obra, de la pluma del escritor Ángel Dotor, autor que conoció de cerca a Pereyra.

En julio de 1951 en Torreón, al fundarse una escuela primaria, se le impone el nombre de este ilustre coahuilense; en la ciudad de Saltillo, existe un centro educativo que lleva su nombre.

En octubre de 1959 aparece el primer volumen de sus hojas completas editado por la Colección Laurel de la Ciudad de México; poco después el 5 de julio de 1960 aparece el segundo volumen.

"Don Carlos Pereyra fue antorcha de palabras, así como las usó para el bien y con talento, encendería otras muchas obras que continuaran su misión de prestigio para México y de altura para la humanidad". Pablo C. Moreno.

Hace no menos de tres décadas escribo para El Siglo de Torreón otra pequeña reseña histórica de nuestro orgullosamente coahuilense Carlos Pereyra y del artículo publicado en alguna de sus páginas, cuyo texto llevé a mi amigo Julio Arriaga para que me lo imprimiera en una placa metálica y ésta colocarla en una de madera, misma que conservé durante muchos años y que un día pensé que no había mejor lugar que la dirección de la Pereyra "chica" como solía mencionarse a las instalaciones. Lamentablemente no se me ocurrió solicitar una constancia de dicho donativo, ni a ellos hacerlo espontáneamente y que de no haberlo llevado a cabo, actualmente hubiera donado, tal vez al mayor de mis hijos, y así hubiera quedado en familia o estuviera colocado en algún lugar de la Capilla de Santa Rita de Casia en el Cerro de las Noas

El pasado 14 de febrero aparece en las páginas de El Siglo de Torreón una nota alusiva al tema, de la autoría de Saúl Rodríguez titulada Escuela C. Pereyra se festeja con libro. Y el texto dice así:

"La institución conmemora su 75 Aniversario. En sus páginas se narra la historia de este colegio con sus sucesos locales y nacionales. "75 años han pasado desde la inauguración de la escuela Carlos Pereyra, una de las instituciones más importantes y reconocidas de la Comarca Lagunera. Por esta razón, un grupo de investigación encabezada por la doctora Laura Orellana Trinidad, se dio a la tarea de registrar en un libro las páginas más importantes en la historia de esta academia y su significado para esta ciudad.

Los expositores de la ceremonia fueron Laura Orellana, autora del libro y Carlos Castañón, director del Archivo Municipal... Todo este esfuerzo ha redituado en un compendio de experiencias, que a lo largo de 75 años reflejan los más altos valores ignacianos", cita el libro, mismo que se pondrá a la venta durante su presentación.

Las investigaciones se hicieron en alianza con la universidad Iberoamericana, donde Orellana ha centrado su trabajo de abordar los cambios y desplazamiento ocurridos en el ámbito de la de identidad y la cultura por el impacto de la modernidad. Además en ese centro educativo Orellana gastó meses intensos de investigación en lugares como la hemeroteca de El Siglo de Torreón...

Algunas de las cuestiones que se plantean en este volumen sobre la historia de la escuela Carlos Pereyra son: Qué factores incidieron para que fuera posible la apertura de la Pereyra? ¿qué rupturas y continuidades ha tenido la escuela a través de su historia? ¿Qué tipos de ajustes realizó para adaptarse a los tiempos, lugares y personas en este período?, ¿Qué elementos han permitido la consolidación de la Pereyra en más de siete décadas? ¿Qué elementos han constituido un sello en las diversas generaciones? ¿Qué características ha tenido la educación jesuita de la Pereyra en estos 75 años'?, entre otras".

"Laura Orellana labora como coordinadora del archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana de Torreón. Además es licenciada en Sociología, maestra de historia y doctora en historia. Todos sus estudios fueron cursados en la Universidad Iberoamericana México".