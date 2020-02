LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

PARA AMPLIAR EL VOCABULARIO

Siempre lo he dicho y lo sostengo: el objetivo principal de lenguaje debe ser el obtener una comunicación eficiente con los demás. Habiendo dicho esto, hay que destacar el hecho de que hablar bien no significa hacerlo rebuscadamente, es decir, utilizando palabras que mi interlocutor es probable que no conozca; eso afecta negativamente a la comunicación.

Sin embargo, el lenguaje -tanto escrito como hablado- nos da para muchísimo más que sólo transmitir una idea simple o una instrucción. Con el lenguaje creamos, por ejemplo, poemas, versos, historias… ¡el poder creativo que otorga el lenguaje es ilimitado!

Bueno, sí existe un límite: el vocabulario. Es lógico que una persona con un vocabulario más amplio tenga más y mejores formas de expresarse, y digo "mejores" no por sonar "sangrón" sino porque aquel que conoce más palabras, cuando quiere expresar algo, puede recurrir a otras que den a entender una idea similar pero con un sentido ligeramente distinto. Por ejemplo, en lugar de "sangrón", yo pude haber puesto: pomposo, pedante, grandilocuente, fatuo, presuntuoso y muchas otras.

Hay gente que me pregunta: ¿cómo le hago para conocer nuevas palabras? Yo les recomiendo que lean mucho y que tengan un diccionario al lado, para consultarlo tan pronto aparezca una palabra que no conozcan; además yo las voy anotando en una libreta para acordarme de ellas. Ayer precisamente me invitaron a la presentación de un libro que contiene palabras interesantes poco comunes. Algunas de ellas yo ya las conocía, de otras tenía una vaga idea de lo que significaban y otras de plano ¡ni idea! Yo, por si acaso, las anoté y se las quiero compartir, a ver si usted las conoce… y si no, pues ya se las presenté:

Pírrico: cuando se gana algo por muy poco margen o bien, cuando se obtiene una victoria que le costó más caro al vencedor que al vencido.

Vesánico: un demente, loco.

Estar de hinojos: estar de rodillas. Hinojo también es un tipo de hierba.

Onírico: Lo relacionado con los sueños.

Bregar: amasar el pan. También se usa para describir a alguien que lucha, que se pelea.

Cuita: algo que te aflige, una desventura.

¿Cuáles se sabía usted?

