Protestan en secundaria contra abusos

"Con falda o pantalón, sólo pedimos respeto, porque la ropa que usamos no es argumento para que nos agredan" y "en la escuela queremos sentirnos seguras, no valientes", reiteraron alumnas de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 52, Doctor Jaime Torres Bodet, quienes tras conocer la determinación del secretario de Educación estatal, Alejandro Fernández Campillo, de destituir al director del centro escolar, afirmaron que lo que buscan es erradicar el acoso del que fueron víctimas.

"Queremos que expulsen a los siete alumnos que nos tomaron fotos dentro y fuera de nuestras faldas", quienes habrían captaron imágenes no sólo de sus compañeras, sino también de dos profesoras. Aunque los agresores ofrecieron una disculpa pública, "tres seguían riéndose, por ello deben ser sancionados o seguirán acosando a otras niñas y mujeres", puntualizaron estudiantes de la ESTIC 52 que se ubica en el centro de Cuautitlán. Niñas de entre 12 y 14 años portando carteles y acompañadas de algunos estudiantes varones, ratificaron en las puertas de esta secundaria pública su derecho a usar falda o pantalón y a que "no nos culpen de las agresiones". "Sentimos que fue extrema la destitución del director, pero estuvo mal el comentario machista que él hizo al afirmar que nosotras provocamos que nos tomaran fotos", reiteró Joselyn, alumna de tercer grado. Un grupo de madres lamentó la destitución del director, "quien quizá no utilizó las palabras adecuadas, pero es un excelente profesor, cuya imagen quedó manchada". Por su parte, el secretario de Educación mexiquense, Alejandro Fernández Campillo, informó que además de los señalamientos por acoso en la escuela técnica, la dependencia no ha recibido otras quejas por este tipo de conductas o maltrato contra los alumnos. Reiteró que los protocolos para atender este fenómeno existen y tienen sanciones definitivas.