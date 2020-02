Niño se hace viral al llorar porque escuchó a sus padres en la intimidad

El video que ha recopilado más de 9 millones de reproducciones en Twitter, muestra al menor a bordo de un vehículo, a la par en que su hermana lo cuestiona sobre lo que escuchó en el cuarto de sus padres.

"Estarías muerta ahora si los hubieras escuchado. Fueron tres veces, tres veces", expresa el menor entre llantos y gritos, detalle que provoca risas en la chica.

"Mi hermano escuchó a mis padres mientras tenían relaciones sexuales y tuvo un colapso mientras me contaba sobre ello", escribió en el video que compartió en Twitter.

my brother heard my parents having sex and had a complete break down while telling me about it pic.twitter.com/v5bGQe1KCS

Adjunto en la publicación, la mujer identificada como 'na crudo' comentó que después de que su hermano le contará lo sucedido, lo llevó a comer hamburguesas explicándole la situación y dejándole en claro que todo está bien.

"Llevé a mi pequeño drama king a cenar y le di la charla necesaria, todo está bien. Aparentemente las hamburguesas son una buena alternativa para la terapia", agregó la mujer en el post.

for the record took my lil drama king out for dinner n gave him the talk lmao hes all good. apparently plant based burgers are a good alternative for therapy pic.twitter.com/fmAVOqzjb8