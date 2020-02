'Arma mortal'; difunden libro de 1981 que 'predijo' el coronavirus

Aunque la primera fotografía del texto donde se dice que se desarrollaría en el año 2020 y que sería como una neumonía mortal es de otro libro, la segunda parte sí se narró en la novela de Dean Koontz.

"Wuhan-400 es un arma biológica letal", escribe.

Lil Chen, un científico chino, creó el virus en los laboratorios de RDNA de la ciudad y la propagó para eliminar ciudades e incluso, países enteros.

El Wuhan-400 impacta al cerebro humano, quemando lentamente los tejidos, hasta que el portador pierde frecuencia cardiaca, habilidad para respirar y función de los órganos internos.

El párrafo en el que se describe la enfermedad que impactaría al mundo en el año 2020, fue escrito por la psíquita Sylvia Browne en el 2008 llamado 'End of Days: Predictions and Prophecies'.

En él describe el virus, mismo que aseguró desaparececía al poco tiempo y regresaría en 10 años para infectar y desaparecer nuevamente.

Dato paranormal y escalofriante: Esto no puede ser una mera coincidencia



En el año 1981 Dean Koontz escribe una novela de suspenso llamada "The Eyes of Darkness".

En ella describe cómo en el año 2020 surgirá en la ciudad de #Wuhan un nuevo virus que afectará a todo el planeta.