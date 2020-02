Necesitamos ser creativos para atraer el turismo y trabajar en conjunto: AMHM Coahuila

La presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, María Fernanda Pérez consideró que en la región norte de Coahuila, son pocos los hoteleros que se han sumado a la dinámica que actualmente existe entre otras regiones.

"Aquí en el norte, como que si ha habido, pues no sé si sea parte que están muy al norte o porque les ha faltado más apapacho, más visita, pero si siento que aquí ha habido poca cantidad de hoteleros que se han sumado. A lo mejor porque sienten que no se les escucha, que no se les participa, no se les toma en cuenta”, señaló María Fernanda Pérez.