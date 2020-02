Desmiente Concamin presión de gobierno; 'van contra factureros', señala

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Mexicanos (Concamin) afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no presiona a los empresarios que actúan de acuerdo a la ley, y que la presión es contra quienes emiten facturas falsas para evadir impuestos, conocidos como "factureros".

Entrevistado al concluir la conferencia del mandatario federal en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que no hay ningún tipo coacción contra los integrantes de la iniciativa privada, como afirmó la articulista Mary Anastasia O´Grady en su columna The Americas, del periódico The Wall Street Journal (WSJ).

“No, para nada (de presión). Yo creo que la presión es para los factureros, ahí sí hay presión. Ahorita, como podrás ver, en el tema de subcontratación estamos batallando los empresarios por algunos que han hecho malas prácticas, ahí sí hay presión.

“Yo no tengo registro de empresarios de buenas prácticas, no tengo registro de ninguno que haya presión. A mí, que tenemos todos los industriales, y ahí no tenemos registro de uno solo y lo hemos platicado y preguntado y no hay ningún tipo de presión, al contrario, no", comentó.

De acuerdo con Cervantes Díaz, "donde sí hay presión es en los 'factureros', porque salió la nueva ley para que de aquí en adelante haya buenas prácticas”, refirió el empresario.

Este día en la conferencia de prensa, el empresario acudió al arranque del Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana y la entrega de la primera constancia a la escuela primaria y de preescolar Huitzilopochtli, ubicada en la Ciudad de México.