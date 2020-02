Pagó extra por un asiento con ventanilla y aquí es donde lo pusieron

"El asiento de la ventana que pagué, por mi vuelo [de Ryanair] a Dublín. ¿¿¿Reembolso??? #travelfails", escribió él en su cuenta de Twitter.

Molina, nativo de Puerto Rico que reside en Berlín, le dijo a Dublin Live: "Sabes, pagas más para estar cómodo, o al menos tan cómodo como puede estar en un avión estrecho".

Un portavoz de la aerolínea dijo a su vez: “Hay tres asientos en todos los Boeing 737-800 de próxima generación que no tienen ventanas. A los clientes que elijan comprar estos asientos se les informa este hecho durante el proceso de reserva en el sitio web".

The window seat I paid for, for my @Ryanair flight to Dublin Refund??? #travelfails pic.twitter.com/jxebd1SZHc