Dueño de Airbnb se queja que le dejaron droga, cuchillos y manchas de sangre

Un hombre de Kansas que alquila una habitación de su casa en Airbnb dice que unos inquilinos recientes dejaron drogas, cuchillos y manchas de sangre en la pared.

Chris Sayegh le dijo a Fox 4 KC que nunca le había sucedido nada parecido y que los daños que dejaron los inquilinos, una pareja que rentó la habitación temporalmente, ascienden a los 4 mil dólares, 77 mil pesos, detalla el New York Post.

"Continuaré con Airbnb si me ayudan a conseguir que los sistemas de seguridad adecuados sean cómodos, me ayudan a comprar un nuevo timbre, cerraduras adecuadas para cada habitación y me compensan por el dolor emocional", explicó Chris.

A su vez, Fox News reporta que un portavoz de Airbnb dijo al respecto: “El comportamiento reportado no tiene cabida en Airbnb. Hemos eliminado al huésped de la reserva de nuestra comunidad y nos comunicamos con el anfitrión para iniciar un reclamo a través de la Garantía de Anfitrión de Airbnb".

La policía confiscó la droga y gracias a ello arrestaron ya a Rebecca Singh, de 29 años, y a Joseph Crane, de 23 años. La pareja enfrenta cargos por posesión de drogas.