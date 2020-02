Deja morir a su novio durante un juego de escondidas

Sarah Boone de 42 años, ha sido arrestada en Florida tras supuestamente meter a su novio en una maleta y dejarlo morir, mientras lo filmaba y se burlaba de él.

Según la policía, Boone jugaba con su novio Jorge Torrez Jr. a las escondidas. Se encontraban bajo los efectos del alcohol y ella le dijo que sería divertido si se metía a una maleta, reporta la cadena de noticias WKMG.

Ella dice haberse quedado dormida y hasta horas después darse cuenta que Torrez seguía dentro de la maleta, indica el reporte policiaco. Lo encontró inconsciente y sin respirar; llamó al 911 pero cuando llegaron, lo declararon muerto.

Los detectives le encontraron un corte en el labio y contusiones en el ojo, así que registraron el teléfono de Boone, donde encontraron los videos en los que se burla mientras el sujeto está encerrado en la maleta, gritando que no puede respirar.

"Sí, eso es lo que haces cuando me ahogas […] Eso depende de ti. Oh, eso es lo que siento cuando me engañas ", dice supuestamente Boone en el clip.

Tras las inconsistencias entre su declaración y lo que muestra el video, Sarah fue detenida.