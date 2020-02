'Ustedes provocan estas situaciones', dice director sobre acoso en secundaria

Alumnas de la escuela secundaria ESTIC 52 Dr. Jaime Torres Bodet, ubicada en Cuautitlán, Estado de México, difundieron un video en el que se escucha al director asegurar que son las adolescentes las que provocan el acoso por parte de sus compañeros, lo que causó la indignación de muchas de ellas.

"Ustedes mismas provocan estas situaciones", se le escucha decir al director ante los estudiantes luego de que se denunciara que alumnos del plantel grababan por debajo de la falda tanto a alumnas como a una de las profesoras.

Ante la respuesta del director, Omar Soberanis Galeana, alumnas del plantel decidieron realizar este martes una manifestación dentro de la escuela, en donde acompañadas de pancartas entonaron "El violador eres tú", himno feminista de origen chileno.

Por su parte, en una tarjeta informativa la Secretaría de Educación del Estado de México informó que como medida precautoria y para salvaguardar la integridad del alumnado, se tomó la decisión de separar del cargo al director, Omar Soberanis Galeana, en tanto se realizan las investigaciones pertinentes.

Informó además que se dio vista al Órgano de Control Interno, así como la intervención y acompañamiento de la Subdirección Regional para revisar las condiciones académicas y administrativas de la escuela.

El acoso en la secundaria

En entrevista, las alumnas comentan que decidieron hacer un grupo de Whatsapp y una página en Facebook llamada "Basta Al Acoso", y fue a partir de entonces que organizaron la manifestación, la cual estuvo apoyada principalmente por alumnas, padres de familia y exalumnos.

En su protesta las alumnas exigieron justicia tanto para la maestra y alumnas que sufrieron acoso y que se expulse a quienes habrían realizado las grabaciones así como de difundirlas, además solicitaron la destitución del director.

En otro de los videos difundidos tras la protesta de las alumnas, el director insistió en que son ellas quienes lo permiten, pues sabían de la difusión de videos y fotografías y no denunciaron, sin embargo, las alumnas de entre 12 y 14 años comentan a esta casa editorial que se han realizado las denuncias de acoso ante el director del plantel, pero no han tenido respuesta satisfactoria, pues explican que para él la disculpa pública de los alumnos involucrados es suficiente.

Madre de una alumna, quien prefiere mantener el anonimato, señala que tanto madres como padres de las alumnas organizadas apoyan su demanda, ya que no ha sido la única denuncia de acoso que se ha presentado.

"A mí me han hecho muchas cosas en esa escuela, y la verdad no las he denunciado por temor (...) compañeros me han tocado y en una ocasión me pegaron, eh visto como se pasan los "packs" y hablan de manera morbosa de las niñas y maestras", denunció una de las alumnas.

Tras varios casos de acoso que han salido a la luz, las alumnas de la escuela Jaime Torres Bodet organizan una nueva manifestación en el plantel a las 7:00 de la mañana, y piden a las menores que sufren este tipo de situaciones que no tengan miedo de hablar, gritar y que nunca más se queden calladas.