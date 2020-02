Planea López Obrador exposición sobre las drogas en el Zócalo capitalino

Como parte de la campaña contra las adicciones, el presiente Andrés Manuel López Obrador informó que se está analizando la posibilidad de realizar una exposición sobre drogas sintéticas en el Zócalo capitalino.

En la exhibición se mostrarían fotografías sobre los laboratorios clandestinos que han sido desmantelados por las fuerzas armadas y en los cuales se producían distintas drogas químicas, además, también se considera exponer los trajes especiales que son utilizados para desmantelarlos.

"Tenemos que hablar con toda la claridad, de esto no hay teoría, no se abordó en su último tiempo, en los tiempos del neoliberalismo no se abordaban estos temas, no hay teoría sobre la corrupción, el principal problema de México", indicó.

También criticó que en las series de televisión que abordan el tema del narcotráfico en México solo se muestren lujos y una "vida color rosa" y no la realidad del problema.

Este miércoles, el presidente presentó una campaña de comunicación donde, a través de un video, se muestran los efectos dañinos que hacen las drogas a los jóvenes, esto como parte de la segunda etapa del combate contra las drogas.