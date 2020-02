El que se niega tiro por viaje a dejar la "beca municipal" con la que cuenta desde tiempos en los que el "góber" Miguel Riquelme era alcalde de Torreón es el jefazo del IMPLAN, Eduardo Holguín, quien está haciendo todo lo posible para que el instituto que dirige siga en pie, sobre todo después de que varias autoridades federales y una que otra a nivel regional manifestaran que no les desagrada del todo la idea de crear un Instituto Metropolitano de Planeación, empujado principalmente desde la Cuarta Transformación; más cuando desde ahí se definen las partidas presupuestales para las zonas metropolitanas, al igual que los proyectos. Nuestros subagentes, disfrazados de miembros de la sociedad civil buscando hueso, nos comentan que la grilla a don Eduardo viene desde diferentes frentes, incluso de diferentes partidos políticos, quienes lo señalan de haberse visto beneficiado con la anuencia del partido en turno, primero con el PRI cuando el gobernador Riquelme le dio todo para crear el Instituto, y después con el cambio de administración y de partido al aliarse con el alcalde Jorge Zermeño para seguir en sus dos administraciones panistas.

La cosa es que ahora que la iniciativa de un instituto para la zona metro toma fuerza, "considera" que la idea de la visión metropolitana requiere de un organismo técnico gestor, pero que no se debe castigar a los Municipios quitándoles atribuciones, y aun cuando dijo que no rechaza el IMEPLAN, lo calificó de burocrático y costoso, por lo que pa' pronto no faltó quien le recordara que en sus inicios la temporada que pasó en un hotel de lujo y las reuniones que realizó también salieron del presupuesto; en pocas palabras, cada vez que se habla de la promoción de un instituto metropolitano por parte de la 4T se suman voces de todos los partidos y colores.

***

Entre más se acerca el proceso electoral para la renovación de sillas en el Congreso local más se empiezan a alistar los mordiscos y arañazos de quienes suspiran por una de las jugosas becas por tres años. Y es que una de las herramientas más usadas por los partidos en su lucha por sobrevivir son las encuestas, las a modo, las amañadas, las pagadas y todas esas que buscan influir en la preferencia electoral del votante. Esta semana circuló en redes sociales una encuesta que supuestamente dejaba ver la intención de voto en el estado, así como en cada uno de los distritos que estarán en juego, algo que de inmediato molestó a muchos integrantes de los casi extintos partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, ya que mostraba que la intención de voto estaba con el partido de moda, Morena. Nuestros subagentes, con doctorado en la cosa política, nos informan que lo curioso es que algunos que salieron a descalificar el resultado de la encuesta porque ubica muy por debajo de Morena a los candidatos laguneros del tricolor, el exalcalde de Torreón Eduardo Olmos, el legislador de la deuda, Shamir Fernández, la gris Olivia Martínez y el junior de los berrinches, Hugo Dávila, tuvieron que guardar silencio, ya que sus compañeros del tricolor en otros distritos, como los cercanos a la capirucha del sarape, aplaudieron el ejercicio de consulta por su rigor, claro, porque ponía a los candidatos del PRI arriba del partido de moda, incluyendo a Álvaro, el tercero de la dinastía Moreira, al igual que a Martha Loera, María Bárbara Cepeda y Luz Elena Morales, todos priistas con amplia ventaja sobre la 4T, lo único en lo que terminaron coincidiendo algunos es que el PAN parece no pintar en la próxima elección, en cuyo caso la pelea estaría entre dos, y en ese caso con el riesgo de que para variar algunos panistas terminen cargándose uno de los otros dos bandos. En calidad de "mientras" la primera encuesta ya empezó a causar urticaria entre algunos suspirantes.

**

Ya encarrilados en el proceso electoral para cambiar de "ninis"… Perdón, de diputados locales, donde se vislumbra un divisionismo marca diablo es al interior de la fracción panista del Cabildo de Torreón; en una esquina se alista el grupo liderado por el alcalde Jorge Zermeño y por el otro lado el grupo escudero al carnal Marcelo Torres. La selección de los nombres que aparecerán en las boletas electorales por los blanquiazules se definirá hasta el próximo mes, y en el "mientras", uno y otro bando tratan desesperadamente de mostrar el músculo. En el 'team' del alcalde están sumados Esteban Soto, Elizabeth Pérez, Eduardo González Madero y Rosa Isela Gallegos; mientras que del equipo de don Marcelo van Thalía Peñaloza, Diana Hernández y Alberto Rosales, incluso estos últimos han vitoreado y acompañado a repartir volantes del informe del legislador panista que sueña con ser alcalde, incluso son de los pocos que no avientan palomitas cada vez que sale un comercial de Marcelo Torres en los previos de las funciones de cine. Otra misión ultrasecreta que tuvo el equipo de Torres Cofiño fue rastrear qué espectacular había disponible en Torreón para poner información sobre el informe del legislador. Aun cuando existen dos bandos en el PAN lagunero, pareciera que les jalaron las orejas desde el CEN nacional y los llamaron a posar en modo "amigos" para la foto durante la última visita oficiosa que hizo su dirigente nacional, Marko Cortés, a la región, en la que con todo y rostro desencajado "tuvieron que posar" para las inestables redes sociales, luego de despotricar en contra de la 4T y el Gobierno del estado. Eso sí, el único contentote por dondequiera que se le veía era el cartucho quemado y eterno candidato Guillermo Anaya, quien, como se sabe, estimado lector, ya tiene asegurada su curul plurinominal para la próxima legislatura en la provincia de Coahuila.

***

La austeridad republicana de la Cuarta Transformación les ha pegado a diferentes programas municipales; un ejemplo claro entre tantos que se pudieran enlistar en el precario panorama es el Festival Internacional de las Artes de Ciudad Jardín, mejor conocido como el Lerdantino, cuya cancelación fue anunciada por el alcalde priista Homero Martínez bajo el pretexto de que el recurso que se destinaba a la fiesta etílica… Perdón, artística, se invertiría mejor en obra pública que beneficiara directamente al sufrido pueblo. A decir de nuestros subagentes, disfrazados de vendedor de nieve Chepo, la verdadera razón de la cancelación del Lerdantino tienen que ver más con la salida de Norma González Córdova, directora de Cultura de la Administración municipal, quien dejó el cargo a cinco meses de haber tomado posesión para echarle la mano a la nueva coordinadora en La Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila; y con la poca experiencia en el área del nuevo titular de esa cartera, José Guadalupe Flores Macías, se antojaba muy complicado que además de la bolsa municipal el culturero saliera a conseguir apoyos de la iniciativa privada para solventar los casi 12 millones que costó la última edición de esta fiesta. Los que también salieron a recordarle al alcalde Homero que el festival, además de tiraderos en las calles, dejaba al municipio una importante derrama económica fueron los dueños de algunos negocios y varios vendedores agremiados que verán mermados sus ingresos. Mientras son peras o son manzanas, don Homero cumplió su palabra y terminó cancelando lo que él mismo llamó durante su campaña una "gran cantina al aire libre", algo que también terminó molestando a uno que otro culturero que le recomendó darse un clavado por eso que llaman la economía naranja.