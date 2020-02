Personajes en la historia de México

NÚMERO 15 DE LA SERIE CINCO COAHUILENSES PRESIDENTES DE MÉXICO

Que se refiere a la biografía del Presidente don Venustiano Carranza. El 4 de abril de 1915, desde Apaseo, Guanajuato, el General Álvaro Obregón gira una comunicación al Presidente Carranza, que figura en la Historia del Ejército Constitucionalista y que dice:

Apaseo, Gto. Señor V. Carranza. Faros, Veracruz. Hónrome comunicar a usted que la Columna que destaqué rumbo a San Luis, al mando del General Castro; desalojó al enemigo que ocupaba Celaya y hoy mismo continúa su marcha sobre Empalme González, quedando aquella importante plaza en poder nuestro, a donde ya movilizó la columna del General Hill que va con destino a Irapuato. Hoy en la mañana debe haber empezado el ataque sobre Acámbaro la Columna que marcha sobre Morelia. Ya comunicaré a usted el resultado. La Agencia Confidencial de México con fecha 31, díceme lo siguiente: "Rompimiento entre Villa y Zapata es ya del dominio público. Villa negó parque a Zapata y dispuso de trenes que fueron a Toluca y Acámbaro. Zapata ordenó a los elementos villistas de la llamada Convención que salieran de México inmediatamente, que saldrán mañana por Toluca, vía Acámbaro y Celaya, llevando a González Garza. Por estos datos recibidos, creen que la Honorable Convención, tomará parte en el combate que debe librarse hoy en Acámbaro o pasará a Celaya donde entronca el Ferrocarril de Acámbaro y que está en nuestro poder. Mucho me temo que su soberanía y las bendiciones que le prodigue el clero se declaran otra vez importantes. Respetuosamente, General en Jefe, Álvaro Obregón.

El 9 de abril de 1915, el Presidente Carranza expidió un documento autorizando un decreto expedido por el General Obregón en la misma fecha, y que se refiere al salario mínimo, aparece en el libro Planes Políticos y otros documentos.

En el artículo que expidió el general Obregón en su artículo primero dice: 1.- Que desde hoy, el salario mínimo en efectivo de los jornaleros deberá ser de setenta y cinco centavos cada día, aumentando la ración de cereales que actualmente se les tiene asignada en un veinticinco por ciento...

Con fecha 23 de diciembre, el general Jacinto B. Treviño, desde Chihuahua, rinde a don Venustiano Carranza el siguiente parte: Chihuahua, diciembre 23 de 1915, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Estación Ventura en camino para San Luis Potosí.

Hónrome en poner en el superior conocimiento de usted, que hoy a la 1 P.M. hizo su entrada triunfal a esta plaza la División de mi mando. Desde luego se procede a organizar los servicios públicos. Se recogió al enemigo, que huyó vergonzosamente, una gran cantidad de municiones y tres cañones, así como veinte máquinas útiles, sesenta y cinco descompuestas y cerca de mil furgones y muchos carros especiales y de pasajeros. Mañana otorgará la protesta de ley como Gobernador Provisional de este Estado, el Coronel Ignacio Enríquez. Felicito a usted por este nuevo triunfo que asegura la dominación de esta nueva plaza. El pueblo se manifiesta contento con nuestra entrada. Salúdolo afectuosamente. El General en Jefe. Jacinto B: Treviño.

Por el año de 1936, apareció un libro titulado la Expedición Punitiva cuyo autor fue don Alberto Salinas Carranza, sobrino de don Venustiano. Este libro reseña la entrada de Villa a la ciudad de Columbus en los Estados Unidos de Norteamérica, la que ocasionó serios problemas al Gobierno de Carranza, ya que dicha invasión originó que el Gobierno de los Estados Unidos enviará una expedición punitiva para perseguir a Villa. Para que quede bien clara esa expedición, a partir de los hechos ocurridos en los primeros días de marzo de 1916, a continuación transcribo algunos párrafos del libro mencionado, donde se cita el informe que rindió el Coronel Slocum al Coronel Berry.

Desde algunos días antes, nos habían llegado rumores de que Villa se acercaba a la Frontera, justamente por donde no podía ser descubierto por mí, sino era valiéndome, como lo hice, de un indio mexicano, a quien persuadí bajo determinada presión y ofreciéndole dinero un empleado de las Palomas Land and Cattle Company me ayudó a conseguir sus servicios para que fuera a Boca Grande desde el rancho Gibson y localizara a Villa. Este individuo fue enviado por mí al comandante de la línea en el rancho Gibson, mayor Elmer Lindsley, del 13o. regimiento de caballería. Entretanto había muchos rumores acerca del sitio en que Villa se encontraba. Informes auténticos se recibieron del Comandante de la 2a. brigada de caballería, en Douglas, Arizona, relativos a que el día anterior había sido visto en persona en el rancho de Nogales, el cual está, según creo, distante 150 a 175 millas de Columbus...

...Villa no intentaba posesionarse de Columbus; sabía que estaba defendida por unos 300 hombres que constituían un efectivo más o menos igual que el suyo. Su fin era provocar un conflicto internacional y luego huir, nada más.