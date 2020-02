Son señalados de abuso

El reconocimiento de culpabilidad del tenor Plácido Domingo ante las acusaciones y la investigación llevadas a cabo en los últimos meses por supuesto abuso sexual se suma a una larga lista de profesionales de la industria del entretenimiento que han afrontado denuncias similares.

En las últimas horas, sin ir más lejos, el otrora todopoderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein ha quedado a la espera de su condena, un máximo de 29 años de cárcel tras el veredicto emitido por el jurado del "histórico" juicio en Nueva York, posibilitado gracias a la cascada de denuncias que desencadenó el movimiento feminista del #MeToo.

Desde que todo esto comenzara a principios de octubre de 2017, el mundo se ha despertado cada día con nuevas revelaciones que sugieren que el suyo no era un caso aislado, sino un ejemplo de un patrón de comportamiento extendido no solo en el negocio del cine.

Ganador de dos Oscar y considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación, Kevin Spacey fue acusado de abusos sexuales ese mismo año, por lo cual fue apartado de la última y quinta temporada de la serie House of Cards de Netflix.

Fueron varios los hombres que lo acusaron por diversos episodios a lo largo de los años. Dos de ellos lo demandaron judicialmente, pero la muerte de uno en septiembre de 2019 permitió que se librara tras una retirada de cargos que también se produjo en el otro caso, en julio, cuando el joven que lo había acusado desistió de manera definitiva de sus señalamientos.

La denuncia más mediática en su contra fue la emprendida por el también actor Anthony Rapp, quien denunció a Spacey por un incidente que ocurrió en 1986 cuando tenía 14 años. Este pidió perdón y aseguró posteriormente que buscaría "evaluación y tratamiento".

Otro doble ganador del Oscar y elogiado actor, Dustin Hoffman, también fue señalado por la escritora Anna Graham Hunter, quien aseguró que aquel la manoseó cuando era una becaria de 17 años en 1985, mientras que la guionista y autora de teatro Wendy Riss Gatsiounis detalló varios incidentes de acoso sexual ocurridos a comienzos de su carrera.

Su caso se suma a los que están activos contra los actores Jeffrey Tambor, Nicolas Cage o Steven Seagal, así como contra el ya expresidente de Amazon Studios Roy Price; el director y productor Brett Ratner, cuyos contratos con Warner Bros han volado por los aires, y el cineasta James Toback.

James Franco, ganador en 2018 del Globo de Oro por su interpretación en The Disaster Artist, no llegó a disfrutar de las mieles del éxito. Fue acusado por cinco mujeres de conducta sexual inapropiada, en algunos casos aprovechándose de su condición de profesor de interpretación, "incentivando con oportunidades de papeles en sus proyectos" y, apartado de la industria, no llegó a ser siquiera nominado para los Oscar por su alabado papel.

También la edición de las estatuillas doradas de 2019 estuvo marcada por las acusaciones de agresión sexual, esa vez en contra del cineasta y actor Nate Parker y del intérprete Casey Affleck.

No obstante, la dispar reacción en cada caso también trajo polémica: Parker, afroamericano, se hundió en el ostracismo junto a su película The Birth of a Nation, mientras que Affleck, blanco, llegó a ganar el Oscar al mejor actor por Manchester By The Sea.

Otros nombres que se han visto salpicados en los últimos años han sido los del director y productor Brett Ratner, el cómico Louis C.K., el excreativo de Pixar John Lasseter o el cineasta Bryan Singer.

De la controversia no escapó ni la actriz Asia Argento, que había sido una de las primeras mujeres en denunciar públicamente a Harvey Weinstein y que fue acusada de asaltar en 2013 al actor Jimmy Bennet, que entonces contaba 17 años de edad, veinte menos que la actriz.

La sociedad estadounidense ha vivido los últimos años con absoluta perplejidad la riada de acusaciones contra Bill Cosby, quien hasta entonces era un emblema del entretenimiento familiar para todos los públicos. Sentenciado a entre 3 y 10 años de cárcel por agresión sexual, fue el primer personaje público condenado desde el nacimiento del #MeToo.

Otros casos: