VIRAL: Encuentran extraña criatura marina en Texas

Una mujer estadounidense realizó el hallazgo de una extraña criatura marina mientras pescaba en Texas. Suceso que se ha vuelto viral en redes debido a la apariencia del animal.

Según recoge el portal de Fox News, Alyssa Ramirez dijo a medios locales que se encontraba pescando en el muelle de Port Isabel, en compañía de su madre, cuando capturó a la extraña criatura con su caña.

Ramirez detalla que en un principio pensó que se trataba de algas enredadas, sin embargo al observar con atención se percató que 'éstas' se movían.

Un video que fue grabado y compartido en la red por la mujer, muestra a la criatura retorcerse mientras abre y cierra las espinas que posee en su cuerpo.

"Mi madre y yo nos miramos al no saber qué era eso. Me reí porque definitivamente no era un pez", comentó Alyssa.

Finalmente el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, identificó al animal como un gusano marino, cuyo contacto con él podría resultar sumamente peligroso.

Cabe destacar que Alyssa aseguró que por fortuna no se le ocurrió tocar al gusano.

"Por la forma en que se movió y los colores rojos que tenía, supe que no debía tocarlo. Se retorció unos minutos y después cayó al agua por sí mismo", comentó la mujer.