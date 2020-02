Aumentan denuncias por desaparición de mujeres en CDMX

La tragedia de Fátima, quien fue plagiada y luego asesinada en un domicilio de la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México, alertó a padres de familia de la capital de la República.

Durante la semana posterior al hecho en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina incrementó hasta 20% el número de reportes de desaparición de mujeres, principalmente jóvenes y niñas, lo que aumentó el trabajo de los agentes de investigación.

Del total de reportes de desapariciones, en 80% las jóvenes regresan a sus casas sanas y salvas, argumentando que por momentos se quedaron sin batería en el celular y perdieron contactos con sus familiares, "es una suerte de sicosis, las mamás están muy alertadas por lo de Fátima", comentó una fuente encargada de la búsqueda de las y los desaparecidos.

Sin embargo, en ese mismo periodo se han registrado casos alarmantes que encendieron los focos rojos de la FGJ, en especial el de una joven de 17 años que desde el miércoles pasado su familia la busca, el último reporte que tienen de ella es que se fue con unos amigos a Acapulco, pero no ha regresado y han perdido todo contacto.

La madre teme por la vida de su hija, pues reveló que sostenía una relación violenta con su novio.

Otro caso, asentado en la carpeta de investigación FMH/MH-4/UI-1S/D/00001/02-2020, se detalla que Adela Cortez busca a su hermana Alicia Cortez, de 39 años, desde el viernes 22 de febrero.

Alicia salió a dejar a sus hijos a la escuela, para después dirigirse a su trabajo; sin embargo, ya no llegó a dormir a su domicilio, en donde vive con sus hijos de 16 y 14 años. La última vez que su hermana la vio fue el pasado viernes 21 de febrero, a las 14:00 horas, cuando la mujer salió a comer en compañía de su jefe, de nombre Marco Antonio "N", de 55 años.

Mientras que en el expediente FIZP/IZP-4/UI-2S/D/009/02-2020 se detalla que Dulce María Soledad busca a su hija Brenda Marisol Razo Cortes, de 32 años, quien salió de su domicilio a comprar unos focos en compañía de sus dos hijos menores de edad, de cuatro y dos años, y hasta la fecha no ha regresado e ignora a dónde se haya ido. Se detalla que no llevaba ninguna de sus pertenecías con ella.

Otra denuncia, asentada en la carpeta, FMC/MC-1/UI-2/C/D/000 4/02-2020, da cuenta de que desde el 13 de febrero una joven del CETIS 152 no se ha presentado a clase, por lo que su madre se trasladó a la escuela y a las 18:30 horas la pasaron al grupo de su hija, donde verifico que efectivamente no estaba presente, por lo que preguntó con sus compañeros y uno de ellos le dijo que se reunía en las canchas de futbol que se ubican cerca del plantel, pero no la encontraron en dicho lugar; hasta el momento no saben de su paradero.

Buscan erradicar violencia. Sobre las agresiones y abusos en contra de la mujer, la fiscal General de Justicia de la Ciudad, Ernestina Godoy, anunció que trabaja por una sociedad libre de agresiones contra las mujeres, por lo que el personal de la dependencia sigue en constante capacitación con perspectiva de género; pero sobre todo, destacó, en apoyo incondicional a las víctimas.

Luego de solicitar el apoyo de especialistas en Derecho para capacitar al personal de la institución a su cargo, Godoy destacó la necesidad de mejorar las capacidades de los fiscales dentro de todo el proceso judicial, a fin de fortalecer las carpetas de investigación y hacerlas imbatibles.

"Es necesario aprovechar el talento de los doctores en Derecho para la formación de muy alto perfil del personal de la fiscalía, el cual será evaluado el próximo año", detalló la funcionaria.