Al Larguero

El viejo fan cruzazulino se fue de esta vida con una sonrisa, pues había visto en delirios previos que se reuniría en el bello estadio de sus cementeros en el más allá, otra obra de Don Guillermo Álvarez Macías, aunque encontró que Raúl Cárdenas y Jorge Marik seguían haciendo trámites para completar su elenco estelar, contando ya con José Miguel Marín, Juan Manuel Alejándrez, Javier Guzmán, Bardomiano Viveros, Cesáreo Victorino, Juan Manuel Medina, Antonio Munguía, Fernando Bustos y Octavio Muciño. Pretenden a los ex de León, Carlos Gómez y Chepe Chávez.

Sabedor de que los artistas cuya identidad creativa gana fuerza en el destierro, se ha deslumbrado del espectáculo de futbol que existe en el cielo y es solo destinado a quienes han hecho méritos para merecerlo, pues las villanías y desacatos en vida, se cobran caro, porque el tiempo, la transformación y la muerte no tienen final de misericordia. Si pecaste mucho, lo pagas.

El tiene boletos para todos los escenarios ¡y son tantos¡ que no sabe cuál escoger. Aquí no existe el color de los marginados, ni el viejo sabor del pueblo, mucho menos el olor de la pobreza, solo una vida de élite, donde se come lo que se guste, se beben buenos vinos franceses y españoles. Nada de pizzas y cerveza helada. Hay jamones con tinto. Asados argentinos, mariscos maravilla, con vino blanco. Igual se accede a pastas italianas y todos visten ropa de alta calidad.

Por ser hombre ejemplar, de familia, de vida impecable, buen hijo, buen padre, buen esposo e insuperable como amigo, tiene boletaje y pases para los mejores sitios. Acá la principal rúa no es la Quinta Avenida como en Nueva York, sino la Primera, ahí están los mejores bares y restaurantes. Apenas al llegar descubrió gente en “LA’STARS” donde conoció a John Wayne y Robert Taylor. Al Duque le habló de Durango y lo invitó a su mesa.

Terminaron hasta cantando corridos famosos. El platillo dominical que le viene y al cual está invitado es un manjar: Barcelona-Real Madrid. El que solo supo de los estelares de los cincuenta, sesenta, setenta, ahora los tiene a la mano pues vienen los albos con Rogelio Domínguez, Ignacio Zoco, Ramón Grosso, Waldir Pereira Didí, Ferenc Puskas, Alfredo Diestéfano, Juanito, Betancort pero el Barsa no queda lejos con semejantes jugadores encabezados por su delantera histórica, Basora, César, Kubala, Moreno y Manchón.

También están Vila, Zaldúa, Pereda, Bosch, Zegarra, Biosca, Ramallets, Calvet, Brugué, Seguer. El sábado, mientras, verá a su Cruz Azul entonces, porque el futbol es ejemplo de vida y tiene respuestas para todo. Jugarán contra Chivas que andan buscando gente del Atlas y Oro para completar su elenco donde el ataque es intocable con Salvador Reyes, Héctor Hernández y Raúl Arellano. Detrás, Jasso, Pancho Flores, Pepe Martínez, Gutiérrez, Tubo Gómez, Jaime López. Por ahora está organizando su tour para antes y después. Futbol, comer, beber y charlar de todo.

Aunque descaro no le falta, está impactado con su nuevo estilo de vida. Recuerda que antes creaba historias con su gran imaginación pero hoy sabe que fue mejor morir que vivir sufriendo.