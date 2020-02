Bloquean el bulevar Laguna Sur por pozo de agua

Con palos, piedras y cartulinas se realizó durante el lunes un bloqueo vehicular en el bulevar Laguna Sur. Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas reclamaron por la instalación de un pozo de extracción de agua en su zona.

Poco antes de las ocho de la mañana un grupo de alrededor de 50 vecinos cerró el paso en ambos sentidos de la vialidad, a la altura de la calle Francisco Villa. Con gritos reclamaron por la instalación de un nuevo pozo de extracción en su zona, presuntamente en favor de Torreón Jardín. "Nos van a quitar el agua a nosotros para dársela a los de Torreón Jardín; no se vale. Que vengan y nos garanticen que no nos van a afectar; ellos con dinero vienen muy fácil a robarnos el agua, pero a nosotros nadie nos ayuda, a veces no nos sale nada de agua", reclamó la señora Elizabeth, una de las vecinas que estaban a la vanguardia de la protesta.

Durante más de media hora los quejosos permanecieron cerrando el paso de las unidades, algunas de carga pesada, tampoco permitieron el paso de vehículos compactos y hasta motos. Exigían hablar directamente con el alcalde Jorge Zermeño, o bien, con alguna autoridad municipal que les pudiera aclarar "la verdad" de la nueva fuente de extracción de agua, ubicada precisamente a unos metros del la bomba 39 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón.

Llegó entonces el gerente técnico del organismo, Raymundo Rodríguez, quien informó a los quejosos que el permiso para perforar el nuevo pozo lo había otorgado la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de que el nivel de agua en sus domicilios no se vería afectado directamente por esos trabajos.

El funcionario reconoció que ese proyecto sí se realiza en favor de Torreón Jardín, pero está a cargo de una empresa particular y sin relación directa con las autoridades municipales.

Ante los reclamos de los conductores y el desorden vial que se estaba generando por el cierre del bulevar Laguna Sur, Rodríguez pidió a los manifestantes permitir el paso de los vehículos, incluso los acompañó a dar un recorrido por toda la colonia Lázaro Cárdenas para verificar que tuvieran abasto de agua.

Los ciudadanos accedieron, aunque advirtieron que se mantendrán "al pendiente" de las afectaciones que pueda generar el nuevo pozo hacia su servicio, lo que, de llegar a ocurrir, detonaría nuevas acciones de resistencia.

Sobre el tema reflexionó por la tarde el alcalde Jorge Zermeño, quien dijo que se trata de un sector en el que se tiene la mayor cantidad de agua disponible para extracción, además de que se trata de un recurso nacional, no solamente de alguna u otra colonia.

"Ahí hay algunos pozos que abastecen de agua a la ciudad, el agua es nacional, no es de 'Lázaro Cárdenas', ni de 'Juan Pérez', el agua es de todos, donde haya agua tenemos que extraerla para beneficio de toda la comunidad, no es propiedad particular ningún pozo". Recordó que es la Conagua la que autoriza ese tipo de proyectos de extracción, además insistió en que no habrá falta de agua en el sector sur de la ciudad debido a la perforación de ese nuevo pozo para Torreón Jardín.

Manifestación