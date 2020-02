Reaccionan a cese del Festival Lerdantino

La mañana de ayer lunes, las autoridades municipales de Ciudad Lerdo anunciaron la cancelación del Festival Lerdantino en su edición 2020, mismo que se tenía pensado celebrarse del 3 al 10 de mayo.

El evento, que en su edición 2019 contó con más de 200 actividades y mil 500 artistas, se vio afectado por los recortes presupuestales que el Gobierno Federal ha implementado sobre los distintos rubros que comprenden a la cultura nacional.

Cabe señalar que desde el año 2005, este festival se había consagrado como uno de los principales bastiones culturales de La Laguna. No obstante, en las últimas ediciones las criticas hacia su organización se dirigieron a detalles en gestiones y a la tergiversación de su principal objetivo: promover la cultura en la región.

Otro de los puntos que caracterizaban al Lerdantino era la apertura hacia grupos de artistas locales de distintas disciplinas como música, danza, pintura, teatro, etcétera. Y la integración que estos pudiesen tener con artistas nacionales e internacionales, generando un intercambio cultural interesante en sus beneficios.

Tan sólo en la edición 2019, se contó con la participación de los estados de Aguascalientes, Nayarit, Zacatecas, Puebla, Yucatán, Tamaulipas, Chiapas, Tlaxcala, Guerrero Guanajuato, Nuevo León, Durango, Coahuila y Veracruz. Además de países como Colombia, España, India. Perú, Panamá, Marruecos y Cuba.

En palabras de Othon Reuter, jefe del departamento de Arte y Cultura del ayuntamiento de Lerdo, la cancelación del Festival Lerdantino radica en el recorte de cinco millones de pesos que el Gobierno Federal hizo al evento.

"Ya no hay apoyos federales para este tipo de eventos. No nada más el Lerdantino, la mayoría de los festivales, a nivel nacional, muchos se han cancelado u otros se han hecho con cuestiones propias de la misma ciudad con artistas locales para evitar datos".

Reuter afirmó que esta situación supone golpes fuertes para la cultura, ya que al escasear esas aportaciones provoca que foros como el Lerdantino difícilmente puedan salir adelante.

"Había infinidades de propuestas para esta edición. Ahora es lo que lamentamos, porque faltan foros en la Comarca que den espacios a los artistas para exponer su arte".

El jefe del departamento de Arte y Cultura compartió que el ayuntamiento lerdense ya plantea otra serie de actividades que de alguna forma pudiesen menguar la ausencia que representará el Lerdantino.

"Estamos estudiando otras alternativas, de modo que empleemos gente de aquí mismo con algunos de los espacios naturales y culturales. Esta es una propuesta que apenas vamos a llevar a cabo con el alcalde para ver qué se puede hacer".

Raymundo Herrera, integrante de la Compañía Internacional Yoliztli Widen de La Laguna, quien participó en diversas ocasiones compartiendo su danza en el Lerdantino, afirmó que la experiencia en este festival siempre le fue gratificante.

"Le da mucha apertura a grupos de danza medianos y pequeños. Por ejemplo, en años pasado me dio mucho gusto ver que abrieron la invitación a un grupo de danza folclórica de Colombia. Es decir, le dan apertura a grupos de la región tanto locales, como nacionales e internacionales (…) Al final son experiencias que a nosotros nos ayudan a crecer como artistas".

Sobre la cancelación, Herrera señaló dos vertientes. Una de sus críticas se dirigió a que el festival se "había vuelto una cantina porque prácticamente el 70 por ciento del comercio era de cerveza. Y muchas de las veces, a nosotros como grupos de danza nos hacían la invitación, pero sin ningún apoyo. Nada más nos decían que había un lugar para cambiarse, y su sonido y tarima".

Raymundo Herrera concordó en que la cancelación del Lerdantino es una mala noticia, pues suponía un semillero de artistas locales. "Se pierde el capital cultural, mucha apertura a grupos que van emergiendo en el plano local".

Por su parte, la artesana Casandra Guerrero, quien participó desde la edición 2017, señaló que la organización la instaló junto a otros artesanos en el Parque Victoria, pero que el área carecía de difusión, sus ventas eran bajas y prácticamente se encontraban en el olvido.

"Siento que todo se iba enfocado hacia el consumo de alcohol (…) siento que como lerdense no estaba bien enfocado. No es como que digas: '¡Guau! ¡Qué cultural', pues no. No por demeritar a los artistas que traen. Pero pues son artistas como quien dice, 'populachos'"

Guerrero criticó que en ocasiones el consumo de alcohol opacara al arte, especialmente en la edición 2019 donde, dice, la afluencia de gente no fue la misma de años pasados.