VIRAL: A los 89 años, abuelito consigue graduarse como técnico electrónico

Un hombre de la tercera edad en Perú, se volvió ejemplo de superación y admiración para el público al graduarse a sus 89 años de edad de la carrera de Electrónica Industrial.

En compañía de más de 90 jóvenes, Alejo Hermógenes Ruiz Rubio, recibió su título durante la graduación del Instituto Superior Tecnológico Público César Tello, ubicado en el distrito peruano de Villa el Salvador.

La Dirección Regional de Educación de Lima (DREM), felicitó por medio de Twitter a los graduados, destacando el logro de Alejo quien comenzó sus estudios en la institución educativa en 2018.

"Hoy estamos acompañando a las y los estudiantes de la promoción 2019 del IESTP Julio César Tello de Villa El Salvador, en su ceremonia de graduación. Son 98 graduados de 7 carreras que hoy tienen un objetivo más en su formación. Esta ceremonia es especial también porque hoy se graduó Alejo Hermógenes Ruíz Rubio, quien, a sus 89 años, ha culminado con éxito la carrera de Electrónica Industrial. ¡Felicidades, Alejo! Eres un orgullo para tu familia y un ejemplo para toda la comunidad educativa", agregaron en sus publicaciones.

"No falté a ninguna clase en estos tres años. Mi edad no fue un obstáculo para estudiar. Mis compañeros y profesores me ayudaron. Y mi familia, que siempre ha estado en todo momento", detalló el hombre durante la ceremonia.

