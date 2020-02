'Me da vergüenza'; madre castiga a su hijo a latigazos por robar un celular

Después de que su hijo fuera acusado por hurtar un celular en Perú, una mujer arremetió contra él a latigazos frente a un grupo de personas, a modo de castigo por sus acciones.

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos trascendieron en la provincia de Huamachuco, en el departamento peruano de La Libertad, donde el joven fue reprendido por su madre tras robar el teléfono en una tienda de la localidad.

"Porqué tenías que coger Elvis, el celular que no era tuyo? Tú no tienes quebradas ni las manos ni los pies. Por un simple celular yo me veo aquí en las rondas. A mí sí me da vergüenza, pero como dicen 'nadie es perfecto en esta vida', todos cometemos un error. Pide disculpas a todos, a las autoridades y que no lo vuelvas a hacer. Si tú lo vuelves a hacer hijito, a tu madre no las volverás a ver presente acá en las rondas", se escucha decir a la mujer en el video que ha sido compartido en redes sociales.

Como parte del castigo, la mujer prosiguió a propinarle latigazos al joven frente los integrantes de la Ronda Campesina, como parte del sistema de la justicia popular.

"Me da vergüenza (...) ¿Cuántas veces te dije que no te juntarás con las malas juntas? Te llevan por un mal camino y ahora que tú caes ellos no están acá. Tu mejor amiga es tu mamí y es Dios", aseveró la mujer contra el joven que en todo momento se mostró arrepentido y que tras el castigo abrazó a su madre pidiendo perdón.