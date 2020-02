Responden a llamados de avistamiento de serpientes pero no era lo que pensaban

Los rescatistas de animales en Gran Bretaña dijeron que los oficiales que respondieron a distintos informes de avistamientos de serpientes, encontraron solamente ‘objetos inanimados’.

La RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (en español, Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales) dijo que el inspector Jan Edwards respondió a un informe de una serpiente dentro de un edificio departamental en Hampshire. "La mujer vio a la serpiente en el pasillo comunal de su bloque de pisos el martes y dijo que se había deslizado por la pared. Al día siguiente la vio en el alféizar de la ventana y nos contactó para decirnos que estaba preocupada porque no parecía moverse", comenta Edwards.

"Bajé a ayudar y cuando llegué rápidamente se hizo evidente que no se trataba de una serpiente mascota que había escapado, sino de un juguete de plástico para niños. Creo que alguien podría haber estado jugando una broma a la pobre mujer", dijo.

Mientras tanto, otra oficial de la RSPCA, Jessica Pierce, respondió ese mismo día a otro llamado similar, este en una casa en Manchester, Inglaterra, donde un hombre informó haber visto dos serpientes en su habitación.

"La persona que llamó dijo que habían visto por primera vez a las serpientes rojas y negras en su habitación, pero que desde entonces habían desaparecido. El personal de nuestro centro de llamadas les pidió que nos devolvieran la llamada si volvían a ver las serpientes", dijo Pierce.

Volvieron a llamar, diciendo haber encontrado a las serpientes. "Cuando llegué, rápidamente establecí que las serpientes eran de hecho una pieza de material. Todos nos reímos al respecto; otro caso de identidad siseada", añadió.