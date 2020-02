Bisnieto de Bassó llama 'pend...' a conservadores frente a AMLO

El bisnieto del capitán de Fragata, Adolfo Bassó Bertoliat, Mario Núñez Mariel, se convirtió en sensación entre el público tras llamar a los conservadores 'pendejos', frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicho suceso ocurrió durante el 107 aniversario en homenaje a Gustavo A. Madero y al capitán maderista Bassó, el cual tuvo lugar en la Plaza de la Ciudadela, en Ciudad de México.

Núñez se pronunció contra la violencia a las mujeres debido a los hechos ocurridos recientemente en el país, así como a no permitir que el derechista impida el avance de la transformación planteada por el movimiento morenista.

"El que no defiende con el alma a las mujeres de México, no tiene dignidad de seguir en al vida con la cara en alto. El que no distingue que no podemos permitir que nuestro país esté desangrándose de esa de manera, el que no entiende que es tiempo de modificar la vida, que es tiempo de modificar estructuras, es un conservador más señor presidente", aseveró.

Sin embargo, lo que se ha robado la atención del público es que antes de finalizar su discurso Mariel se refirió a los conservadores frente a AMLO, como 'pendejos'.