Para Empezar

Leonel Messi, capitán y líder del Barcelona, el mejor jugador del mundo junto con Cristiano y para muchos el mejor de la historia, habló duro esta semana entre la crisis institucional del Barcelona. Leo fue claro, zanjó pronto las diferencias con su presidente Bartomeu y habló de lo deportivo, dijo que se quedaba en el Barça y que necesitaba un equipo competitivo, aceptó (y ese es mi tema de hoy) que a pesar de la mejoría con Setién, era consciente de que al cuadro blaugrana hoy en día no le alcanzaría para ganar todo lo que desean, obviamente refiriéndose a la UEFA Champions League.

Trayendo el asunto a nuestra Comarca Lagunera y dirigiéndolo al Santos Laguna, ¿Para qué le alcanzará a este Santos de Almada? Se está en zona de liguilla pero sinceramente veo complicado que jugando así, este equipo logre grandes cosas. No hay conexión, no se ligan tres pases ofensivos, Jona y los postes terminan siendo de mucha ayuda para que los pocos resultados se estén dando. Julio Furch implora por balones a modo y no se los dan, baja a buscar, se parte el alma en la cancha pero consigue muy poco, siempre que sale de la cancha se le ve frustrado y con ganas de gritarle a sus compañeros una retahíla de improperios. Bryan Lozano se sigue tomando vacaciones una semana sí y otra no, el huevo debe entender que él es el motor del equipo, que con él en mal momento se puede hacer poco o nada. Bryan es un gran jugador, seguramente tendrá ofertas pero por su bien debería creérsela y ser ese referente constante que Santos necesita.

Escribo de Furch y Lozano porque ya nos demostraron que pueden, en casos como el de Diego Valdés o la Culebra Castillo ni como ayudarlos aunque sean polos opuestos. Lo de Diego es desinterés y una flojera terrible, lo de Castillo es incapacidad, La Culebra no es un futbolista bien dotado y eso lo debe de cubrir con voluntad y entrega, si Eryc le baja a la intensidad simplemente no existe. De ahí en más los demás tratan de cumplir pero jamás harán la diferencia, solamente Emilio Orrantia ha sido lo más fresco que ha mostrado Santos en los últimos dos partidos, sin dejar de mencionar al porterazo que es Jonathan Orozco. ¿Para qué le alcanza a este Santos Laguna?