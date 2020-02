Consultorio Deportivo

Estamos a una semana de la máxima justa deportiva de la Laguna y una de las más importantes de nuestro país, a una semana de una nueva edición del maratón Lala les ofrezco algunas recomendaciones que espero sean de utilidad para que disfrute de esta prueba por la que tanto se ha esforzado y preparado.

En el aspecto de la salud tome todas las precauciones debidas a fin de evitar situaciones como cuadros gripales o gastrointestinales, en directo ante alguna molestia muscular o articular acuda al médico, es quien indicara en su caso la necesidad de apoyo con fisioterapia, no se auto medique.

En cuanto al entrenamiento siga las recomendaciones de su entrenador, no modifique su plan ni su estrategia, acepte las recomendaciones de otros corredores con experiencia pero sobre todo aplique los consejos de su entrenador, esto incluye duración y distancia de sus sesiones de entrenamiento, la ropa a usar durante la justa, en especial los zapatos y calcetas a fin de evitar dolor y lesiones de la piel como ampollas que muchas de las veces sacan de la competencia.

Los alimentos a consumir en la semana deben contener un buen porcentaje de carbohidratos de asimilación lenta y un mínimo de grasa y apoyarse con un adecuado consumo de líquidos.

El día de la competencia es necesario consumir algún alimento ligero e iniciar desde el traslado a la línea de salida una adecuada estrategia de hidratación, la temperatura pronosticada para ese día es de una mínima de 12° y una máxima de 29° C.

Mentalmente desarrolla durante la semana pensamientos positivos que te permitan disfrutar de la prueba, no habrá mayor satisfacción que haber concluido la prueba y la convicción de haber desarrollado tu mejor esfuerzo. Es de importancia cuidar el descanso con suficientes horas de sueño, toma los tiempos suficientes de recuperación en las sesiones previas y sigue una técnica adecuada de ejercicios de estiramiento ¡Éxito!

En el tema del futbol, el maratónico miércoles de eliminatorias me dejó el mal sabor de la eliminación de Santos Laguna ante Monterrey pero me trajo un buen momento al ver en la cancha en otros partidos a quienes en un momento formaron parte de Santos Laguna, tanto en el primer equipo como el sinaloense Agustín Herrera con el Comunicaciones de Guatemala y del lerdense Felipe Ponce autor del penal que dio el empate a su club Alianza de El Salvador ante Tigres de la UANL, Felipe ha incursionado en el futbol europeo en divisiones inferiores y goza de un buen cartel en Centroamérica, y en la Copa MX por Dorados de Sinaloa los defensas laguneros Hiram Muñoz y Jesús Chávez por un lado mientras en Bravos de Cd. Juárez Elio Castro que viniera de Tuxtepec cuando Santos Laguna tenía un equipo en esa ciudad del estado de Oaxaca, que gusto y que sigan en lo que tanto disfrutan, como lo hacen Rodrigo “Pony” Ruiz, Jorge Campos, Gabriel Palmeros, José Antonio “Mona” Olvera, Osmar Mares, Manuel Corona, “Cachito” Cruz, Tomás Adriano, “Pollo” Rangel y Ricardo “Tanque” Ceballos, todos exjugadores de Santos Laguna que apuntalados por los jóvenes Dany Acevedo, Beto Castañeda, Tony, Rafa, Israel, Gabriel Palmeros Jr., Dinho y Chiquito hicieron que el Atlético Perejil se coronara en la Liga Premier, gracias por permitirme ser parte de su equipo y por las satisfacciones con que me siguen regalando. ¡Hasta la próxima!