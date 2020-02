Venden un inmueble histórico a menos de 25 pesos

Una pequeña habitación de unos 12 metros cuadrado ubicada en el centro de la localidad de Wisbech, Cambridgeshire, en Inglaterra, se encuentra en venta a una libra esterlina, que son aproximadamente 24 pesos.

La habitación no tiene puerta de acceso pero se encuentra en una planta alta, así que no es fácil acceder a ella. No hay registro de que nadie haya vivido ahí en varios años, así que también se desconoce qué encontrará el comprador en su interior.

Los dueños hasta ahora y desde 1966, han sido las autoridades locales, que han tenido que rebajar a una libra esterlina del precio inicial, que eran 100, es decir, unos 2400 pesos, reporta el Eastern Daily Press.