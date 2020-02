Va AMLO contra funcionarios que usen al gobierno para su beneficio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició la semana con su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Al inicio del acto, se presentó el reporte semanal del Quién es quién en los precios de los combustibles y el gas LP, destacando que el costo más alto en cilindros de gas se detectó en una estación de Francisco I. Madero, Coahuila.

También se reportaron los avances en la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

Ya en su mensaje, previo a la ronda de preguntas y respuestas, López Obrador informó que hoy trató con el gabinete de seguridad la formación de policías federales sólo para resguardo de oficinas de gobierno, además de eliminar los 50 mil contratos de guardias que se hicieron anteriormente.

Cuestionado por la prensa sobre la huelga en Notimex, el mandatario llamó a que haya diálogo y que el conflicto se resuelva por la vía legal.

"Que ellos decidan libremente y que no haya injerencia de nadie", pidió, informando que mañana habrá un recuento.

En otro tema, el titular del Ejecutivo federal señaló que si existen pruebas de que algún funcionario está utilizando al gobierno o sus bienes para beneficio propio o de partidos políticos, se procederá de inmediato.

En ese sentido, pidió investigar las denuncias y pruebas en contra de funcionarios cuando estos son acusados de intervenir en asuntos partidistas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"Eso no se va a permitir. Ya no hay partido de Estado, ese es otro cambio. No se permite el que se utilice al gobierno para favorecer a partidos o candidatos. No se acepta. Si hay pruebas de que alguien está utilizando al gobierno, los bienes del gobierno, que son de todos, no son de un partido como era antes, si esto se constata, la misma Secretaría de la Función Pública (SFP) procede de inmediato", advirtió.

López Obrador agregó que si se comprueba que hay involucramiento en actos partidistas por parte de funcionarios de su gobierno, se deberá reglamentar el impedimento legal para que después se presenten como candidatos.

"Yo no voy a sudar calenturas ajenas, no voy a proteger a nadie. Yo ya no me pertenezco, vine a encabezar una transformación y no voy a estar solapando actos de ilegalidad y corrupción. Habría primero que probar que se están involucrando y eso podría llevar a una iniciativa, a reglamentar que quien desempeñe ese cargo no puede ser candidato", dijo.